Desenvolvimento pessoal: confira dicas de livros incríveis para ter na estante

Selecionamos livros incríveis para garantir na Amazon

Se você está procurando livros incríveis para o seu desenvolvimento pessoal, não pode perder essas dicas. Preparamos uma lista com 11 obras de sucesso na Amazon que você precisa conhecer e garantir na sua estante. Tem de tudo: dicas de comunicação, empreendedorismo, criação de hábitos e muito mais! Confira e escolha seus favoritos: 1. Hábitos atômicos, de James Clear: https://amzn.to/4glel5y Não importa quais sejam seus objetivos, este livro oferece um método eficaz para você se aprimorar ― todos os dias. James Clear, um dos mais expoentes especialistas na criação de hábitos, revela as estratégias práticas que o ensinarão como criar bons hábitos, abandonar os maus e fazer pequenas mudanças de comportamento que levam a resultados impressionantes.

Reprodução/Amazon

2. Persuasão, de Maytê Carvalho: https://amzn.to/47pbzIo Você quer ter mais protagonismo, voz ativa e capacidade de influenciar decisões em sua vida? Não importa qual seja o seu trabalho, muito do seu sucesso dependerá da sua capacidade de influenciar e persuadir os outros. Em outras palavras, conseguir que digam “sim” aos seus pedidos. Seja negociando com fornecedores, vendendo seu produto para compradores, liderando funcionários, pedindo aumento ou discutindo a relação com namorado(a) e familiares… Persuadir é preciso para que tenhamos êxito em nossa vida pessoal e profissional. Neste livro, a autora Maytê Carvalho prepara o leitor de maneira prática para os desafios relacionados à comunicação e expressão.

Reprodução/Amazon

3. O homem mais rico da Babilônia, de George S. Clason: https://amzn.to/4d3tVzG Baseando-se nos segredos de sucesso dos antigos babilônicos ― os habitantes da cidade mais rica e próspera de seu tempo ―, George S. Clason mostra soluções ao mesmo tempo sábias e muito atuais para evitar a falta de dinheiro, como não desperdiçar recursos durante tempos de opulência, buscar conhecimento e informação em vez de apenas lucro, assegurar uma renda para o futuro, manter a pontualidade no pagamento de dívidas e, sobretudo, cultivar as próprias aptidões, tornando-se cada vez mais habilidoso e consciente.

Reprodução/Amazon

4. A psicologia financeira, de Morgan Housel: https://amzn.to/3ZF8ouv A maneira como lidamos com o dinheiro ― finanças pessoais, investimentos, decisões de negócios ― costuma ser explicada como um campo puramente matemático. A verdade, porém, é que grandes decisões monetárias não são tomadas diante de uma planilha, mas durante jantares com a família e reuniões com os colegas de trabalho. Além disso, cada uma delas é um reflexo da história pessoal e das dificuldades enfrentadas pelo indivíduo que as tomou. Abordando a gestão financeira de maneira inédita, Morgan Housel apresenta casos de sucessos e fracassos de investidores que demonstram a importância do fator psicológico no gerenciamento das finanças, oferecendo aprendizados para administrar e fazer o dinheiro render em busca do grande objetivo de todos nós: ser feliz.

Reprodução/Amazon

5. Ouse argumentar, de Maytê Carvalho: https://amzn.to/4cYxjMx Argumentar e defender com clareza suas ideias é a chave do sucesso em qualquer campo. Afinal, é com a força da nossa voz que conseguimos transmitir nossas ideias e convicções . Mas e quando nem todos nós somos dados ao poder da fala da mesma maneira? Neste livro, a autora convida a cometer a ousadia de argumentar, usando a potência das palavras para conquistar o que deseja na sua vida pessoal e profissional.

Reprodução/Amazon

6. Os segredos da mente milionária, de T. Harv Eker: https://amzn.to/4gkYl3w Se as suas finanças andam na corda bamba, talvez esteja na hora de você refletir sobre o que T. Harv Eker chama de "o seu modelo de dinheiro" – um conjunto de crenças que cada um de nós alimenta desde a infância e que molda o nosso destino financeiro, quase sempre nos levando para uma situação difícil. Neste livro, Eker mostra como substituir uma mentalidade destrutiva – que você talvez nem perceba que tem – pelos "arquivos de riqueza", 17 modos de pensar e agir que distinguem os ricos das demais pessoas. O autor também ensina um método eficiente de administrar o dinheiro. Você aprenderá a estabelecer sua remuneração pelos resultados que apresenta e não pelas horas que trabalha, e saberá como aumentar o seu patrimônio líquido.

Reprodução/Amazon

7. Mais esperto que o diabo, de Napoleon Hill: https://amzn.to/4gojvOk Neste livro, você vai descobrir, após 75 anos de segredo, o código secreto da mente do Diabo, por meio de entrevista exclusiva feita por Napoleon Hill. Quem é o Diabo? Onde ele habita? Quais suas principais armas mentais? De que forma o Diabo influencia a nossa vida do dia a dia? Como a sua dominação influencia nossas atitudes? O que é o medo? Essas perguntas e muitas outras são respondidas pelo próprio Diabo. O seu propósito, escrito com suas próprias palavras, é ajudar o ser humano a descobrir o seu real potencial, desvendando as armadilhas mentais que os homens e as mulheres deste mundo criam para si mesmos, sabotando a sua própria liberdade e o seu próprio direito de viver uma vida cheia de desafios, alegria e liberdade.

Reprodução/Amazon

8. Inteligência emocional, de Daniel Goleman: https://amzn.to/3zgnFqA Publicado pela primeira vez em 1995, nos Estados Unidos, este livro transformou a maneira de pensar a inteligência. Alterou práticas de educação e mudou o mundo dos negócios. Das fronteiras da psicologia e da neurociência, Daniel Goleman trouxe o conceito de "duas mentes" - a racional e a emocional - e explicou como, juntas, elas moldam nosso destino. Utilizando exemplos marcantes, o autor descreve as cinco habilidades-chave da inteligência emocional e mostra como elas determinam nosso êxito nos relacionamentos e no trabalho, e até nosso bem-estar físico. Pais, professores e líderes do mundo dos negócios sentirão o valor desta visão arrebatadora do potencial humano.

Reprodução/Amazon

9. Como fazer amigos e influenciar pessoas, de Dale Carnegie: https://amzn.to/3XmnbXV Ao longo de oito décadas, este livro tornou-se referência quando o assunto é o desenvolvimento das relações humanas, das habilidades sociais e da comunicação eficiente. Partindo do princípio de que é preciso se interessar genuinamente por aqueles com quem interagimos, ele mudou a vida de milhões de pessoas, fazendo-as se sentirem mais seguras, abertas e confiantes em seus encontros sociais e profissionais. Com saborosas histórias, exemplos práticos e ótimos conselhos, esta é uma leitura prazerosa e fundamental para quem deseja criar bons vínculos, se tornar mais persuasivo, deixar uma marca positiva e inspirar os outros com energia e gentileza.

Reprodução/Amazon

10. O livro que você gostaria que seus pais tivessem lido, de Philippa Perry: https://amzn.to/4dZkym8 Todos os pais querem que seus filhos sejam felizes, sem errar na educação. Mas como atingir esses objetivos? Em vez de mapear um plano “perfeito”, Philippa Perry oferece um olhar geral sobre como desenvolver relacionamentos de qualidade. Sem julgamentos e regras, Perry ensina a: entender como sua própria criação afeta sua relação com seus filhos; aceitar que irá cometer erros e entender o que pode fazer a respeito deles; dar fim a ciclos e padrões de comportamento negativos; lidar com os próprios sentimentos, assim como os de seus filhos; entender o que comportamentos diferentes comunicam. Repleto de conselhos sábios, este é um livro que todos os pais vão desejar ler e cada filho gostará que seus pais tenham lido.

Reprodução/Amazon

11. Conversando com robôs: a arte de GPTear, de Rodrigo Murta: https://amzn.to/3XI3njn Vivemos um momento singular na história da humanidade, em que nossa interação com as máquinas passa por uma profunda metamorfose. Diante desse cenário, muitos se perguntam: estamos preparados para essa mudança? Como extrair o melhor que a Inteligência Artificial tem a oferecer? Quais são as verdadeiras ameaças à humanidade e como podemos aproveitar ao máximo essa inovação? Nesta obra, desvendamos os avanços mais recentes no campo da tecnologia conversacional e compartilhamos dicas práticas para integrá-los ao nosso cotidiano. Ao final desta jornada, nosso objetivo é que você se sinta mais confiante e bem-informado para enfrentar os desafios e aproveitar as vantagens que a era da Inteligência Artificial traz consigo, transformando seu dia a dia e contribuindo para um futuro mais promissor e colaborativo entre humanos e máquinas.

Reprodução/Amazon