Casa inteligente: 6 itens perfeitos para começar a montar a sua

Descubra seis dispositivos essenciais para transformar sua casa em um ambiente inteligente, moderno e conectado

Se você está pensando em transformar sua casa em um ambiente mais moderno e funcional, começar com a automação residencial é o caminho certo. Neste texto, vamos apresentar seis itens essenciais para iniciar sua jornada na construção de uma casa inteligente. De dispositivos que oferecem mais conforto até aqueles que garantem maior segurança, essas sugestões são perfeitas para quem quer dar os primeiros passos na criação de um lar conectado e eficiente. 1. Kit Casa Conectada Positivo (1x Smart Controle Universal, 1x Smart Plug Wi-Fi, 1x Smart Lâmpada Wi-Fi) Compatível com Alexa e Google Assistente - https://amzn.to/3Xm6op8 O kit inclui três produtos inteligentes: uma Smart Plug Wi-Fi para transformar eletrodomésticos em dispositivos inteligentes, um Smart Controle Universal para centralizar o controle de eletrônicos com infravermelho e uma Smart Lâmpada Wi-Fi com controle de intensidade, temperatura e cor. Todos os dispositivos podem ser controlados remotamente pelo aplicativo Positivo Casa Inteligente, permitindo a criação de rotinas personalizadas.

Créditos: Reprodução/Amazon

2. Smart Lâmpada Wi-Fi Positivo LED Compatível com Alexa e Google Assistente - https://amzn.to/4g8Yd6X A Smart Lâmpada Wi-Fi da Positivo Casa Inteligente permite controlar a iluminação e criar cenários personalizados via app ou comandos de voz, oferecendo 16 milhões de cores e opções de temperatura. Com fácil instalação e baixo consumo de energia, é ideal para quem deseja uma casa moderna e conectada. Além de eficiente, ela transforma a iluminação e a decoração dos ambientes.

Créditos: Reprodução/Amazon

3. Aspirador de Pó Robô, Automático 3 em 1 WAP ROBOT W90 - https://amzn.to/3XpQdaz O robô aspirador WAP ROBOT W90 oferece 1h40 de autonomia para uma limpeza completa e eficiente, varrendo, aspirando e passando pano em três modos de operação. Com 8cm de altura e rodas emborrachadas, ele limpa áreas de difícil acesso, evita quedas e colisões, sendo ideal para quem tem alergias, doenças respiratórias ou pets.

Créditos: Reprodução/Amazon

4. Echo Pop - https://amzn.to/3X8sdXR O Echo Pop é um smart speaker compacto com Alexa, ideal para pequenos ambientes. Oferece controle de música por voz e via Bluetooth, e permite gerenciar dispositivos de casa inteligente e criar rotinas. Além disso, Alexa pode definir timers, fornecer previsões do tempo, ler notícias e muito mais, com uma barra de luz que indica quando está ouvindo.

Créditos: Reprodução/Amazon

5. Novo Echo Spot com Alexa (2024) - https://amzn.to/4e3we6P O novo Echo Spot é um despertador inteligente com Alexa, oferecendo som vibrante e um display personalizável. Ele permite ver a hora, previsão do tempo e controlar dispositivos de casa inteligente, além de criar rotinas e tocar músicas, podcasts e audiolivros. O dispositivo também oferece controles táteis e integração com dispositivos de casa inteligente para maior conforto e praticidade.

Créditos: Reprodução/Amazon

6. Echo Show 5 (3ª geração - 2023) - https://amzn.to/4dHMB9z O Echo Show 5 permite criar alarmes, ouvir música e assistir a vídeos com um display de 5,5” e som potente. Controle dispositivos inteligentes, veja vídeos e faça chamadas com sua câmera integrada. Mantenha o conforto em casa e conecte-se com amigos e familiares através de vídeo chamadas e funções de câmera.

Créditos: Reprodução/Amazon