Cabelos cacheados e ondulados: 6 produtos perfeitos para esses tipos de cabelo

6. Tratamento Aussie Cachos e Crespos Ativados 3 Minute Miracle 236ml - https://amzn.to/3Mo5mCT

Um creme de tratamento intensivo com óleo de coco e jojoba, ideal para todas as curvaturas, proporcionando cachos super-hidratados, definidos e com movimento. Com o clássico cheirinho Aussie, é liberado para low poo e não contém sulfatos, petrolatos, parabenos ou corantes.