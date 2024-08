Cozinha: 10 eletrodomésticos incríveis para garantir no dia a dia

Fritadeira, microondas, cooktop e muitos outros itens de cozinha incríveis para garantir

Se você está a fim de renovar os seus itens de cozinha, não pode perder essa lista! Selecionamos 10 eletrodomésticos que vão equipar o ambiente e torná-lo ainda mais prático e eficiente. E tem de tudo: fritadeira, microondas, cooktop e muito mais! Confira e escolha seus eletrodomésticos favoritos para a cozinha: 1. Fritadeira sem óleo, Oster: https://amzn.to/3TrqJb7 Com termostato e timer, essa fritadeira não necessita de óleo. Possui grelha removível, trava de proteção, cesto antiaderente e pés antiderrapantes.

2. Torradeira, Electrolux: https://amzn.to/41w5FSP Essa torradeira possui 8 níveis de tostagem, além da função “descongelar”, função “reaquecer”, bandeja coletora de migalhas removível, aberturas extra largas e muito mais.

3. Liquidificador Turbo Power, Mondial: https://amzn.to/3TnLvZ5 Com design moderno, esse liquidificador possui 2,2 litros de capacidade total, 550W de potência e vem acompanhado de filtro em inox, para coar sucos e molhos. Suas lâminas em inox trituram com precisão e rapidez, a jarra é resistente a quedas e o item conta com 3 velocidades e modo “pulsar”.

4. Fritadeira Air Fryer Dual, Mondial: https://amzn.to/47V5rXZ Com tecnologia Dualzone, essa fritadeira possui cesto duplo e removível, com capacidade de 8 litros, para que você prepare duas receitas simultaneamente, com tempos e temperaturas diferentes em cada cesto. Além disso, possui função para “sincronizar”, tecnologia de circulação de ar quente e não necessita de óleo no preparo dos alimentos.

5. Máquina Golden Waffle, Britânia: https://amzn.to/3NyfABx Essa máquina prepara até 4 waffles incríveis, doces ou salgados, em poucos minutos. Possui placas antiaderentes que tostam os dois lados por igual, e base antiderrapante para maior segurança.

6. Cafeteira elétrica, Electrolux: https://amzn.to/3Nup0hg Com jarra de 600ml e função “manter aquecido”, essa cafeteira elétrica também possui filtro permanente removível e sistema corta-pingos.

7. Frigobar, Midea: https://amzn.to/3RpdTrd Super compacto e com espaço otimizado, esse frigobar possui termostato, que permite controlar a temperatura dos alimentos de forma precisa, compartimento gela rápido e porta compartimentos.

8. Cooktop à gás, Mondial: https://amzn.to/4aiYdOR Com 4 bocas - sendo uma ultra-rápido, um rápido e dois semi-rápidos - esse cooktop conta com botões removíveis e acendimento automático, sistema By Pass para regulagem das chamas, mesa de vidro temperado e muito mais.

9. Microondas MI41S, Electrolux: https://amzn.to/4anB2CZ Esse microondas possui painel integrado e espelhado, capacidade de 31 litros, display, função “manter aquecido” e tecnologia com Menu Online, com receitas programadas para o ponto ideal.

10. Coifa de ilha gourmet, Cadence: https://amzn.to/3Nr8XAQ Com acabamento em aço inox escovado e vidro temperado, essa coifa possui iluminação de LED embutida, grande capacidade de sucção, modo “exaustor” e modo “depurador”.

