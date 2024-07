Cuidados com o corpo: 10 produtos indispensáveis para ter na rotina

Água micelar, hidratante, protetor e muitos outros produtos que estão fazendo sucesso na Amazon

Cuidar da pele e do corpo é fundamental para manter a saúde e o bem-estar em dia, não é mesmo? E para isso, é super importante manter alguns produtos na rotina! Preparamos uma lista com 10 itens de sucesso na Amazon que não podem faltar no seu dia a dia. E tem de tudo: água micelar, hidratante, protetor solar e muito mais! Confira nossa seleção e escolha seus itens favoritos para os cuidados com a pele: 1. Hydro Boost Water Gel, Neutrogena: https://amzn.to/3H6Vmv0 Com ácido hialurônico que protege a pele contra a perda de água, esse item garante hidratação intensa por até 48 horas, ajuda a controlar a oleosidade e possui uma textura super leve de water gel.

2. Loção hidratante, Cetaphil: https://amzn.to/48E7SOj Indicada para peles sensíveis, normais a secas, essa loção possui óleo de abacate, vitaminas essenciais E e B3 e pró vitamina B5 em sua fórmula, garantindo hidratação imediata e intensa por até 48 horas.

3. Minesol Oil Control, FPS 70, Neostrata: https://amzn.to/3vmQAXJ Com FPS 70, esse item protege a pele contra os raios UVA e UVB, controla e reduz a oleosidade da pele, diminuindo o brilho e garantindo sensação de toque seco. Além disso, não obstrui os poros e conta com uma textura super leve para ser usada todos os dias!

4. Fotoprotector Fusion Gel Sport, FPS 50, Isdin: https://amzn.to/4aEu1hj Com FPS 50 e textura ultraleve, esse produto é ideal para práticas esportivas. Possui tecnologia Wet Skin, podendo ser aplicado na pele molhada mantendo o fator de proteção, sem deixar resíduos na pele.

5. Gel de limpeza Effaclar concentrado, La Roche-Posay: https://amzn.to/4aEu5xz Esse gel de limpeza profunda ajuda a reduzir a oleosidade de forma duradoura, e desobstrui os poros profundamente. Além disso, possui eficácia antiacne comprovada.

6. Cleansing oil Gokujyun, Hada Labo: https://amzn.to/3RHszSN Com o objetivo de retirar a maquiagem e impurezas sem remover a oleosidade natural da pele, esse item possui uma combinação do óleo de oliva de alta pureza e óleo de jojoba para limpar profundamente a pele, sem remover sua hidratação.

7. Sérum Vitamina C-10, Principia: https://amzn.to/3H5HSzD Este sérum anti-idade possui 10% de vitamina C, além de ácido ferúlico com ação protetora em sua fórmula. O produto reduz e uniformiza a pigmentação, clareia as manchas escuras, suaviza rugas e linhas finas, diminui olheiras e bolsas, diminui cravos e espinhas, reduz o tamanho dos poros, controla a oleosidade, proporciona maciez e melhora o viço da pele.

8. Esfoliante corporal para banho, Nivea: https://amzn.to/48ibYMw Desenvolvido para remover as impurezas e células mortas da pele durante o banho, esse esfoliante promove uma pele mais saudável, macia e radiante, podendo ser usado diariamente.

9. Revitalift Laser X3 diurno, L’Oréal Paris: https://amzn.to/3TMDEEF Esse creme de tratamento anti-idade suaviza as rugas e linhas de expressão, além de remodelar os contornos do rosto e ser capaz de redensificar a pele e combater a flacidez que aparece com os anos.

10. Água micelar efeito matte, Nivea: https://amzn.to/3TMDGwh A água micelar 7 em 1 é uma solução de limpeza que retira todas as impurezas da pele, inclusive resíduos de maquiagem. Garante um efeito matte, demaquila, limpa profundamente, remove o excesso de oleosidade, suaviza, purifica e promove efeito detox.

