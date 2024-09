Skincare: 7 máscaras faciais que vão te conquistar

Deseja turbinar a sua rotina de cuidados com a pele? Então você está no lugar certo! Preparamos uma lista com máscaras faciais incríveis - e super potentes - que vão fazer a diferença no skincare. Dá uma olhada:

1. Máscara Uniform&Matte, Garnier: https://amzn.to/4dkPCLY

Formulada com vitamina C e ácido hialurônico, essa máscara controla a oleosidade, proporciona efeito matte e garante uma pele mais suave, iluminada, hidratada e radiante.