Autoajuda, romance e mais: 10 livros incríveis para garantir na estante

1. As estelas sempre brilham acima das nuvens escuras, de Pat Müller: https://amzn.to/4fKaG0V Prestes a se formar no ensino médio, Vicky já tem todo o futuro (infalivelmente) planejado. Não há espaço para imprevistos, relacionamentos ou até mesmo para a culpa que carrega pela morte do avô. Até que um presente lhe dá a oportunidade de transportar-se para o futuro. Em meio ao luto, crises familiares e o forte desejo de iniciar a vida acadêmica e ter uma carreira de sucesso, Vicky passa a conhecer-se melhor enquanto viaja no tempo. Nessa jornada de autodescoberta ela busca maneiras de superar a perda do avô, restaurar sua fé, reconectar-se com amizades verdadeiras e valorizar os vínculos familiares.

2. É assim que acaba, de Colleen Hoover: https://amzn.to/4dOeeNF Lily é uma jovem que se mudou de uma cidadezinha do Maine para Boston, se formou em marketing e abriu a própria floricultura. E é em um dos terraços de Boston que ela conhece Ryle, um neurocirurgião confiante, teimoso e talvez até um pouco arrogante, com uma grande aversão a relacionamentos, mas que se sente muito atraído por ela. Quando os dois se apaixonam, Lily se vê no meio de um relacionamento turbulento que não é o que ela esperava. Mas será que ela conseguirá enxergar isso, por mais doloroso que seja?

3. Pensamento eficaz, de Shane Parrish: https://amzn.to/3AsCUgz Um resultado ruim não faz de você um péssimo tomador de decisões, assim como um bom resultado não faz de você um gênio. Para Shane Parrish, ex-especialista de uma agência de inteligência que virou investidor, a decisão certa nem sempre obtém o resultado pretendido. Mais cedo ou mais tarde, todos os que tomam decisões no mundo real aprendem essa lição. Tudo o que você pode fazer é aperfeiçoar o processo, e não contar com a sorte. Neste livro, o autor mistura ciência e histórias reais para mostrar como não reagir de forma automática a tantas situações cotidianas e como tomar decisões de modo mais eficaz.

4. A biblioteca da meia-noite, de Matt Haig: https://amzn.to/4czuWPM Aos 35 anos, Nora Seed é uma mulher cheia de talentos e poucas conquistas. Arrependida das escolhas que fez no passado, ela vive se perguntando o que poderia ter acontecido caso tivesse vivido de maneira diferente. Após ser demitida e seu gato ser atropelado, Nora vê pouco sentido em sua existência e decide colocar um ponto final em tudo. Porém, quando se vê na Biblioteca da Meia-Noite, Nora ganha uma oportunidade única de viver todas as vidas que poderia ter vivido.

5. O homem mais rico da Babilônia, de George S. Clason: https://amzn.to/4dFAARA Baseando-se nos segredos de sucesso dos antigos babilônicos ― os habitantes da cidade mais rica e próspera de seu tempo ―, George S. Clason mostra soluções ao mesmo tempo sábias e muito atuais para evitar a falta de dinheiro, como não desperdiçar recursos durante tempos de opulência, buscar conhecimento e informação em vez de apenas lucro, assegurar uma renda para o futuro, manter a pontualidade no pagamento de dívidas e, sobretudo, cultivar as próprias aptidões, tornando-se cada vez mais habilidoso e consciente.

6. Guerra, adorável guerra, de Julie Berry: https://amzn.to/3WT8njf A trama se desenrola em 1917, quando o mundo está imerso no horror da Primeira Guerra. Hazel, uma tímida pianista, e James, um soldado que sonha em se tornar arquiteto, se conhecem em um baile em Londres. O vínculo que surge entre eles é instantâneo, mas a guerra os separa quando James é enviado para a linha de frente. Ao mesmo tempo, somos apresentados a Aubrey Edwards, um talentoso músico de ragtime nascido no Harlem, e Colette Fournier, uma órfã belga com uma voz encantadora. Suas vidas se cruzam em meio ao cenário devastador da guerra, onde o amor parece improvável.. Trinta anos após o destino dos casais se entrelaçar, a deusa grega Afrodite conta suas histórias ao marido, Hefesto, e ao amante, Ares, em um luxuoso quarto de hotel em Manhattan, no auge da Segunda Guerra. Na companhia desses e de outros deuses, como Apolo e Hades, ela busca responder à pergunta eterna: por que o amor e a guerra são eternamente atraídos um pelo outro?

7. Outlive, de Peter Attia: https://amzn.to/3MiFx6Z Antes dos 40 anos, Peter Attia, além de médico renomado, já era um maratonista aquático de alto nível, capaz de fazer longas travessias marítimas. Até que descobriu que tinha uma doença cardiovascular, para a qual estava absolutamente despreparado. Quando se deu conta do risco que corria, passou a se dedicar ao estudo da longevidade: como e por que morremos, e como podemos retardar ou até mesmo prevenir as principais doenças crônicas fatais? Neste manifesto, Attia revela como a sua jornada pessoal o fez repensar a abordagem da medicina com a qual ele e tantos outros colegas e pacientes estavam acostumados. Com uma abordagem estratégica e científica,lança um novo olhar sobre a longevidade, em busca de saúde física, cognitiva e emocional. Seu objetivo não é ditar regras, mas ajudar pessoas a transformar seu modo de pensar a saúde em longo prazo e, assim, criar o melhor plano individualizado possível para viver mais e melhor.

8. Comunicação não violenta, de Marshall B. Rosenberg: https://amzn.to/3MbR5Ju Em um mundo violento, cheio de preconceitos, conflitos e mal-entendidos, buscamos ansiosamente soluções para melhorar nossa relação com os outros. Nesse sentido, a boa comunicação é uma das armas mais eficazes. Nesta obra, Marshall Rosenberg explica de maneira revolucionária os valores e princípios da comunicação não violenta, que se baseia em habilidades de linguagem e comunicação que fortalecem nossa capacidade de manter a humanidade, mesmo em condições adversas.

9. Tudo o que eu sei sobre o amor, de Dolly Alderton: https://amzn.to/4dRgpQv Dolly Alderton sabe bem do que está falando. Ela sobreviveu aos seus vinte anos com dignidade (mais ou menos), e todo mundo que já passou (ou está passando) por essa década decisiva da vida sabe que chegar inteiro aos trinta é um feito e tanto. São muitas descobertas, experimentações, romances intensos, roubadas, porres homéricos, empregos estranhos, autossabotagem, foras destruidores, mágoas, humilhações e, o mais importante, amigos imprescindíveis que estão sempre ali para te ajudar a passar por todas essas coisas sem grandes traumas (ou quase isso). Estreia da autora na literatura, a obra acompanha a trajetória de Dolly da juventude à vida adulta. Um misto de sessão de terapia e muita fofoca.

10. A biblioteca dos sonhos secretos, de Michiko Aoyama: https://amzn.to/3WV3PJg O que você procura? Essa é a pergunta que a enigmática Sayuri Komachi faz a quem visita a biblioteca do Centro Comunitário de Tóquio em busca de ajuda. A lista de livros que ela recomenda sempre contém um título inusitado que se torna o agente de uma mudança. Em cinco histórias independentes que se entrelaçam de maneira sutil, você conhecerá pessoas que estão em momentos diferentes da vida, lidando com situações como a frustração no trabalho, a falta de oportunidades, o medo do fracasso e a vontade de começar de novo. E você? O que está procurando?

