Zé Felipe exibe momento de descontração com Leonardo em barco de luxo

Em atualização nas redes sociais, o cantor Zé Felipe divertiu os seguidores ao compartilhar momento divertido ao lado do pai, Leonardo; confira

A tarde desta quarta-feira, 6, foi animada para Leonardo e o filho, Zé Felipe! A família está passeando em um barco de luxo no Rio de Janeiro e a dupla não deixou de mostrar que está se divertindo ao máximo. Nas redes sociais, o marido de Virginia Fonseca exibiu cliques na companhia do pai enquanto bebiam cervejas e fumavam cigarros.

"Meu casca de bala", escreveu Zé na legenda da postagem no Instagram. No registro, os cantores surgiram fumando cigarro em um momento de descontração.

Já nos Stories, o pai de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo exibiu um registro de Leonardo virando um copo de bebida sem usar as mãos - encaixando as bordas do copo nos lábios e jogando a cabeça para trás. "Totó tá no modo c*ralh*", escreveu Zé Felipe.

E os fãs da família não deixaram de reagir ao momento da dupla. "Feliz no simples (risos)", escreveu uma internauta nos comentários. "Gente do céu", reagiu Virginia. "Essa foto mostra o quanto eles se amam, lindos pai e filho", declarou mais um seguidor.

Confira os registros:

Zé Felipe mostra momento fofo com a filha Maria Flor

Em suas redes sociais, Zé Felipe sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 27 milhões de seguidores. Casado com Virginia Fonseca, o cantor é pai de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de um mês.

Na última terça-feira, 5, o artista mostrou em sua conta no Instagram um momento super fofo com a filha do meio. Na foto, Zé Felipe aparece na frente de um computador mexendo, aparentemente, em um programa de edição de áudio.

Maria Flor estava sentada no colo do papai e com a mãozinha no teclado, demonstrando muito interesse pelo trabalho de Zé Felipe.

Rapidamente, a publicação recebeu inúmeros comentários. "Estou sentindo que a Flor vai ser artista", escreveu uma internauta. "Ela produzindo o novo hit mamãe biuta", brincou outra. Confira o registro!