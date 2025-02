Thais Fersoza exibe encontro especial com Gio Ewbank e Bruno Gagliasso

Atualizando as redes sociais, Thais Fersoza celebrou o encontro com Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso durante viagem a NY: "Maratona de amor"

Neste sábado, 1, Thais Fersoza usou as redes sociais para compartilhar novos registros de sua viagem a Nova York. Além de posar com o marido, Michel Teló, e os filhos Melinda, de 8 anos, e Teodoro, de 7, a apresentadora celebrou o encontro com os amigos Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank em seu perfil oficial no Instagram.

"Um dos motivos de sempre virmos pra Orlando, Miami, NY em janeiro… os encontros com amigos amados! Amigos de todos os cantos.. da vida toda, de um tempo pra cá.. mas amigos que estão no nosso coração! Parece uma maratona de amor! Hahaha a gente faz de tudo pra conseguir encontrar todos, curtir momentos especiais com cada um", iniciou Thais na legenda da publicação.

"E é sempre incrível! Alguns registros desse delicioso e intenso mês de janeiro! Mto bem vivido e aproveitado!!!! E a gente ama q seja bem assim.. bem do nosso jeitinho e cercados de sorrisos, amor e diversão! #DumpJaneiro #PodeChegarFevereiro Feliz Fevereiro!", completou.

E nos comentários, choveram elogios. "Que lindos! Amo essa família", disse um fã. "Família linda", ressaltou outro. "Que mágico, parabéns para a família inteira, maior presente é ter todos juntos. Que sonho viver uma viajem assim", declarou mais um.

Veja as fotos na sequência abaixo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thais Fersoza (@tatafersoza)

Surpresa!

Michel Teló iniciou a semana cercado de muito amor! O cantor, que completou mais um ano de vida na terça-feira, 21, foi surpreendido com um café da manhã para lá de especial preparado pela esposa, a atriz e apresentadora Thais Fersoza, e os dois filhos do casal, Melinda, de 8 anos, e Teodoro, de 7.

Por meio das redes sociais, o aniversariante do dia compartilhou detalhes do presente recebido, com direito a decoração do personagem infantil Mickey Mouse e muitas flores. Além de um bolinho recheado, a família também se deliciou com docinhos, pães, waffles, rosquinhas e muito mais.

"Ganhei um café da manhã lindo pra começar as comemorações de aniversário! Eu amo vocês, infinito! Amei a surpresa, minha gatinha Tata Fersoza. Sou muito grato por tantas bençãos. Coloco esse novo ano nas mãos de Deus! Que seja sempre feito a vontade dEle! Obrigado todas as mensagens de carinho, amor e energia positiva!", declarou Michel Teló na legenda. Confira os registros.

Leia também:Thais Fersoza mostra momento de chamego com os filhos