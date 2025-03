Mariana Rios impressiona ao abrir álbum de fotos de viagem ao Japão

A atriz e apresentadora Mariana Rios chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos de sua viagem

Mariana Rios chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 5, ao abrir o álbum de fotos de sua viagem.

A atriz, apresentadora e cantora está aproveitando alguns dias em Tóquio, no Japão, e além de postar em seu perfil fotos dos lugares que visitou, ela também mostrou que está aproveitando bastante a gastronomia local.

"Bom dia, Tóquio", escreveu Mariana na legenda da publicação, recebendo vários elogios. "Aproveita, Mari. Esse país é perfeito", disse uma seguidora. "Que linda", comentou outra. "Ela é tão maravilhosa", afirmou uma fã. "Linda, aproveita bastante. Você merece", falou mais uma.

Mariana Rios faz reflexão sobre mês difícil

No último dia de fevereiro, Mariana Rios decidiu fazer uma carta aberta para falar sobre como foi o seu mês. Sem dar detalhes sobre o que viveu, a artista contou que passou por um momento difícil, mas se mostrou grata pelo aprendizado.

"Carta aberta para fevereiro. Hoje, você se encerra. Se eu soubesse que seria tão difícil, teria pulado logo para março. Ao mesmo tempo que te condeno, te agradeço, pois sou outra depois de tanto aprendizado. Dizem por aí que crescemos de verdade na dor, que, ao passarmos por ela, não sairemos ilesos. Impressionante como essa dor, às vezes, vem assim, como um trator, rompendo as camadas do solo, arrancando tudo que está pela frente."

"E agora? O que de mim resta? Com toda certeza, plantar novas sementes, colhendo assim os frutos do aprendizado! Porque, no final, o caminho sempre será de altos e baixos. Cabe a nós a escolha de facilitar ou dificultar o processo. Bebo a água que contém gotas de responsabilidade. Bebo eu, porque, se o fizer pelo outro, não matarei sua sede. Sabe-se lá o que está reservado a cada um de nós.

Fico por aqui, à espera de um novo passo. E quanto ao próximo mês? Deixo a resposta para março!", finalizou.

