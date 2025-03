Ana Maria Braga curte o dia na praia ao lado do namorado: 'Paraíso'

A apresentadora Ana Maria Braga chamou a atenção ao postar fotos em uma praia paradisíaca ao lado de seu namorado, o jornalista Fábio Arruda

Ana Maria Braga decidiu curtir alguns dias de descanso na Bahia. Acompanhada do namorado, o jornalista Fábio Arruda, ela aproveitou o dia ensolarado desta quarta-feira, 5, para renovar o bronzeado em uma praia paradisíaca.

Em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora do programa 'Mais Você', da TV Globo, esbanjou beleza ao surgir usando um biquíni preto, enquanto caminha à beira-mar. Depois, a famosa posou sorridente ao lado do namorado.

"Paraíso", escreveu Ana Maria na legenda da publicação, recebendo vários elogios dos internautas. "Perfeita", disse uma seguidora. "Linda como uma sereia do mar. Ana, que você seja muito feliz", escreveu outra. "Linda. Te desejo todo amor e felicidade desse muito", falou uma fã. "Que linda", comentou mais uma.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Maria Braga (@anamariabragaoficial)

Ana Maria Braga revela início do romance com o namorado

A apresentadora Ana Maria Braga abriu o coração ao falar sobre seu relacionamento discreto com o jornalista Fábio Arruda. Apesar de estarem juntos desde março de 2022, o casal assumiu publicamente o namoro somente há cerca de um ano, em 2023.

Durante participação no 'Altas Horas', da TV Globo, Ana Maria revelou como conheceu o companheiro. "Na pandemia, eu vim para São Paulo, e aí de máscara, eu estava passando no corredor, olhei para ele, ele me olhou, pronto, acabou. Era impossível não fazer de novo esse olhar", recordou Ana Maria Braga.

Ao longo da conversa com Serginho Groisman, a veterana contou o que mais acha importante em um relacionamento. "Além de obviamente gostar da outra [pessoa], né, na relação do dia a dia. Ser uma pessoa leve, que goste de fazer você rir e rir junto, que goste dos seus amigos. [...] Ele é muito parceiro", acrescentou. Saiba mais!

