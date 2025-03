Farofeiro?! Luciano Huck leva carrinho com vários itens para dia na praia

Gente como a gente! Luciano Huck foge da folia do carnaval com a família ao curtir dia na praia e enfrenta ‘perrengue chique’ para levar tudo para a areia

Pai de família, o apresentador Luciano Huck mostrou que também tem o seu lado ‘farofeiro' para ir à praia com toda a família. Neste carnaval, ele foi para uma praia deserta com a esposa, Angélica, e os três filhos, Joaquim, Benício e Eva. Para conseguir levar tudo o que precisavam para a praia, ele teve que usar um carrinho repleto de itens para o dia ao ar livre.

Nas redes sociais, o comunicador mostrou a foto da família caminhando carregados de coisas para passarem o dia na praia. A família Huck foi vista carregando sacolas com lencinhos, esteiras, toalhas, prancha de surfe e guarda-sol.

“Nosso bloquinho segue firme… Num doce balanço a caminho do mar…”, disse ele na legenda.

Luciano e Angélica dispensaram a folia do Carnaval neste ano. Os dois não foram aos blocos ou desfiles no sambódromo e preferiram curtir os dias de descanso com a família na praia.

Foto romântica do casal

A apresentadora Angélica entrou no clima de Valentine's Day, Dia dos Namorados fora do Brasil, para se declarar para Luciano Huck, com quem está casada desde outubro de 2004. Nesta sexta-feira, 14, ela fez a homenagem e encantou com um clique do passado

Mais jovens e no início do relacionamento, os famosos apareceram lado a lado em uma praia. No outro registro, os pombinhos surgiram com roupas de frio em uma viagem. "Meu eterno namorado", escreveu a loira ao mostrar todo seu amor pelo pai de seus três filhos.

Casados há 21 anos, os apresentadora são pais de Joaquim Huck, Benício Huck e Eva Huck. No Ano Novo, eles reuniram o trio para um viagem de Ano Novo e exibiram fotos da virada de ano juntos.

