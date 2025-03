Mariana Rios realiza sonho antes dos 40 anos ao lado do namorado; veja

Ao lado do namorado, Juca Diniz, Mariana Rios realiza sonho de vida antes de completar 40 anos; confira o presente que ela se deu

A apresentadora Mariana Rios realizou um de seus sonhos antes de completar 40 anos. Nesta quinta-feira, 06, a atriz postou fotos de sua passagem por Tóquio, no Japão, ao lado do namorado, Juca Diniz,e contou sobre a viagem ter sido um presente que ela se deu.

A cantora então compartilhou com os seguidores que decidiu realizar quatro sonhos que tinha por completar quatro décadas de vida. Mariana Rios então contou que um dos desejos era ir ao Japão e que fazer isso está sendo algo mágico.

"Sempre foi um sonho imenso conhecer o Japão, e em julho eu completo 40 anos, então decidi me presentear com algo que sempre desejei: viver 4 experiências inesquecíveis. E o primeiro presente de todos é essa viagem mágica que está só começando! Nosso segundo dia em Tóquio foi indescritível", começou dizendo.

"Andamos por ruas fascinantes, visitamos templos e santuários que nos tocaram profundamente, e sentimos a energia do Xintoísmo e do Budismo, que estão no coração do país. Cada passo foi uma conexão com algo maior, uma experiência única que ficará guardada para sempre", compartilhou um pouco da experiência.

Vale lembrar que Mariana Rios tornou público seu namoro com Juca Diniz em outubro de 2023. Na ocasião, ela postou fotos de uma viagem romântica que realizou com o amado pela Europa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Rios (@marianarios)

Mariana Rios revela como descobriu condição rara

A atriz e apresentadora Mariana Rios revelou recentemente que foi diagnosticada com uma condição rara, conhecida como Doença de Ménière - um distúrbio no ouvido interno que causa zumbido e episódios de vertigem. Em participação ao programa 'The Noite', do SBT, ela contou como descobriu o problema de saúde.

"Eu estava no trabalho, super estressada, fazendo toda hora ponte aérea entre o Rio e São Paulo, e meu ouvido começou um zumbido sem fim durante esse pico de estresse. Desci no Rio, sentindo o ouvido apitar, o ouvido ficou apitando um mês e não fui ao médico. Quando comecei a ficar tonta, ter labirintite, falei 'tem alguma coisa errada'", relatou.

Na consulta com um profissional da saúde, Mariana Rios descobriu a Doença de Ménière. A atriz ainda revelou que o médico a alertou sobre a importância de procurar ajuda o mais rápido possível. Saiba mais!

Leia também:Semelhança entre Mariana Rios e a mãe impressiona: 'Parecem irmãs'