Sabrina Sato mostra álbum de fotos com a filha em Paris

Nas redes sociais, Sabrina Sato mostrou diversas fotos em que aparece ao lado da filha Zoe, de cinco anos, pelas ruas de Paris, na França

Atualmente, Sabrina Sato está curtindo uma viagem para Paris, na França, acompanhada pelos pais e pela filha Zoe, de cinco anos, fruto do seu relacionamento com Duda Nagle. A apresentadora tem compartilhado diversos momentos em suas redes sociais.

Neste sábado, 27, a famosa mostrou que nem a chuva a impediu de andar pelas belíssimas ruas da Cidade Luz. Em sua conta no Instagram, Sabrina compartilhou diversas fotos em que aparece com um vestido preto bem curtinho. Lenço na cabeça e óculos escuros deixaram a produção ainda mais chique.

Além disso, em outras imagens, a estrela surge ao lado da filha pelas ruas da cidade com o auxílio de um guarda-chuva para se proteger do mau tempo. Zoe posou sorridente ao lado da mamãe famosa.

"Paris", escreveu Sabrina Sato na legenda, ao lado de um emoji de coração. Rapidamente, a publicação recebeu inúmeros comentários. "Maravilhosas", escreveu uma internauta. "Close atrás de close", comentou outra.

Look extravagante

Na quinta-feira, 25, Sabrina Sato chamou a atenção ao surgir com um vestido ousado e nada discreto para iniciar sua temporada nas Olimpíadas de Paris 2024. Em suas redes sociais, a apresentadora mostrou que não abriu mão de sua tradicional extravagância, mas manteve a 'brasilidade' e representou seu país com muito estilo.

Por meio de seu perfil no Instagram, Sabrina compartilhou um álbum de fotos para exibir seu look em um dos primeiros eventos da competição, que teve início hoje. Para a ocasião, a apresentadora escolheu um modelo nada discreto, inspirado em um pavão, com plumas brilhantes e extravagantes nas cores verde, azul e amarelo.

Para complementar a produção e adicionar ainda mais originalidade, Sabrina escolheu uma bolsa de miçangas nas cores da bandeira e um chinelo azul, um clássico brasileiro. Ela finalizou o look com um penteado preso com os fios bem alinhados, uma maquiagem leve e brilhante, óculos prateados e muitas joias cintilantes.

Na legenda, a apresentadora celebrou o início das competições: “Em Paris, com toda nossa brasilidade. Festa na loja da Havaianas na Champs-Elysées!”, disse a comunicadora.