Sabrina Sato impacta com look extravagante para as Olimpíadas: “Brasilidade”

Sabrina Sato impacta ao surgir com vestido ousado e nada discreto para dar início a sua temporada nas Olimpíadas em Paris

Nesta quinta-feira, 25, Sabrina Sato chamou a atenção ao surgir com um vestido ousado e nada discreto para iniciar sua temporada nas Olimpíadas de Paris 2024. Em suas redes sociais, a apresentadora mostrou que não abriu mão de sua tradicional extravagância, mas manteve a 'brasilidade' e representou seu país com muito estilo.

Através de seu perfil no Instagram, Sabrina compartilhou um álbum de fotos para exibir seu look em um dos primeiros eventos da competição, que teve início hoje. Para a ocasião, a apresentadora escolheu um modelo nada discreto, inspirado em um pavão, com plumas brilhantes e extravagantes nas cores verde, azul e amarelo.

Para complementar a produção e adicionar ainda mais originalidade, Sabrina escolheu uma bolsa de miçangas nas cores da bandeira e um chinelo azul, um clássico brasileiro. Ela finalizou o look com um penteado preso com os fios bem alinhados, uma maquiagem leve e brilhante, óculos prateados e muitas joias cintilantes.

Na legenda, a apresentadora celebrou o início das competições: “Em Paris, com toda nossa brasilidade. Festa na loja da Havaianas na Champs-Elysées!”, disse a comunicadora, que recebeu muitos elogios nos comentários: “Uma alegoria brasileirissima”, escreveu um seguidor. “Aí sim um look de respeito para representar o nosso Brasil”, comentou outra.

Sabrina também recebeu um elogio da sogra: “Meu Deus!! Uma Rainha em Paris”, escreveu Giselle Prattes, que é mãe do namorado da famosa, Nicolas Prattes. Vale lembrar que o ator também está em Paris e inclusive, vai participar de uma competição. Em suas redes sociais, o artista, que também é maratonista, dividiu detalhes da novidade.

“Vou correr a Maratona Olímpica de Paris 2024. Nem sei o que dizer, só quero curtir esse momento, celebrar a vida e viver esse sonho”, o ator celebrou e ganhou o apoio da namorada em sua primeira competição: “Vai ser incrível demais. Te amo”, comentou a apresentadora, que assumiu o namoro em fevereiro deste ano.

Sabrina Sato surge aos beijos com Nicolas Prattes:

Antes de chegar em Paris, a apresentadora Sabrina Sato viajou para Portugal na companhia dos pais, Kika e Omar Rahal,e da filha, Zoe, de 5 anos, para se encontrar com o namorado, o ator Nicolas Prattes, que está gravando a próxima novela das nove, Mania de Você, na qual ele será um dos protagonistas. E no sábado, 20, ela compartilhou alguns passeios que fez e posou aos beijos.