Patrícia Poeta recebe chuva de elogios com registros de viagem à Bahia

Atualizando as redes sociais, a apresentadora Patrícia Poeta encantou os seguidores ao abrir álbum de fotos de suas férias na Bahia; confira

Neste sábado, 4, Patrícia Poeta usou as redes sociais para compartilhar novos registros de seus dias de férias na Bahia. Nas fotos compartilhadas em seu perfil oficial no Instagram, a jornalista posou com tranças no cabelo, vestindo um biquíni estampado, que destacou ainda mais sua boa forma.

"Banho de sol… alma leve… Bahia é poesia…", escreveu a apresentadora do 'Encontro', da TV Globo, na legenda da publicação, em que surgiu aproveitando a paisagem deslumbrante do local..

Nos comentários, os seguidores capricharam nos elogios. "Musa", disse uma internauta. "Ela é pura poesia", ressaltou outra. "Belíssima e chique, como sempre", declarou mais uma.

Patricia Poeta dá presente com simbolismo especial para filho de Tati Machado

A apresentadora Patricia Poeta entregou um presente especial e simbólico para o filho da apresentadora Tati Machado. A estrela da Globo anunciou que está grávida pela primeira vez e até já contou que terá um menino, que receberá o nome de Rael, sendo fruto do casamento com Bruno Monteiro. Na manhã do último dia 20, ela surgiu no programa Encontro para revelar o sexo do bebê e ganhou um mimo para celebrar a nova fase de sua vida.

Após Tati compartilhar sobre a gravidez no programa Mais Você, Poeta entregou um sapatinho vermelho de bebê para o filho de Tati. Inclusive, ela também colocou um bilhete para contar o simbolismo do presente especial.

"Lenda dos sapatinhos vermelhos: a cor vermelha simboliza a proteção e o desejo de boa sorte e felicidade durante toda a vida, além de afastar o mau-olhado. De acordo com a lenda que envolve os sapatinhos, cada bebê escolhe um casal para ser seus pais”, afirmou.

Por sua vez, Tati agradeceu e disse: "Eu estou muito feliz”. Confira a foto!

