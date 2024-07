Na África, Rafa Kalimann detalha rotina de missão humanitária: 'Carinho'

A atriz Rafa Kalimann, de 'Família É Tudo', mostrou um vídeo de sua décima visita a Moçambique, onde realiza trabalho humanitário

A influenciadora digital e atriz Rafa Kalimann usou as redes sociais na quinta-feira, 18, para compartilhar com os seguidores um vídeo bastante especial de mais uma visita a Moçambique, na África. A famosa realiza trabalho humanitário no local há cerca de 10 anos.

Em seu Instagram oficial, a intérprete da vilã Jéssica em 'Família É Tudo', da TV Globo, mostrou a rotina dos voluntários que participam do projeto. Ao longo do registro, Rafa descreveu a missão como 'transformadora', tanto para ela quanto para as crianças.

"E pela décima vez nesses 10 anos de trabalho humanitário, eu estou aqui, de volta em Moçambique, A rotina que vivo nesses 10 anos começa às 5h30. Ali começa uma história, de reencontro e transformação, para a gente e para eles", iniciou a atriz, revelando que o lugar onde estavam mudou bastante de 2016 até os dias de hoje.

"Eu voltei para o Brasil incomodada, fiz um bazar em Goiânia e, com o dinheiro dele, o recurso que levantamos, essa escolinha cresceu e tem transformado tantas pessoas. Ao todo, 80 crianças passam por ela todos os dias e recebem alimentação, atendimento médico, cuidado, carinho, amor e atenção", declarou Rafa Kalimann, exibindo momentos especiais com os pequenos.

"São quase 6 mil crianças assistidas até hoje, é notória a diferença dos lugares que plantamos essa semente há 10 anos atrás. Vamos seguir!", acrescentou ela na legenda da postagem, convidando o público a fazer parte da campanha.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Rafa Kalimann lamenta rumores de 'climão' em novela

Em julho deste ano, a influenciadora digital e atriz Rafa Kalimann participou do 'Encontro' e abriu o coração ao falar sobre seu trabalho na novela 'Família É Tudo', da Globo. Intérprete da vilã Jéssica no folhetim, a artista ainda foi surpreendida por duas colegas de elenco.

Durante o bate-papo com a apresentadora Tati Machado, Rafa Kalimann recebeu um recado bastante especial das atrizes Juliana Paiva e Daphne Bozaski. Em um vídeo enviado diretamente à produção da atração, as duas exaltaram a atuação e cumplicidade da atriz.

"Todos odeiam a Jéssica, mas a gente ama a Rafa. É muito bom estar com você, você é muito querida. É muito bonito ver seu crescimento a cada cena. E essa novela ainda tem muita coisa para acontecer", declarou Daphne, emocionando a colega de profissão.

Após a mensagem, Rafa agradeceu o apoio e carinho das atrizes. Bastante emocionada, a intérprete de Jéssica ainda mencionou os rumores de que o elenco de 'Família É Tudo' não a aprovavam e lamentou que a falsa notícia ainda seja espalhada pela internet; confira mais detalhes!