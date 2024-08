Mauricio Manieri curte viagem com a esposa e o filho pela Suíça

O cantor Mauricio Manieri e a esposa, Iza Stein, exibem as fotos das férias inesquecíveis com o filho, Marco, na Suíça

O cantor Mauricio Manieri levou a sua família para curtir as férias em um destino luxuoso. Ele e a esposa, Iza Stein, curtiram a companhia do filho, Marco, durante uma viagem para a Suíça.

A família conheceu os pontos turísticos da região e ainda ficou hospedada em um hotel de luxo, com direito a vista deslumbrante para as montanhas.

“Momentos inesquecíveis da viagem a Suíça com minha Iza e meu Marco. Que lugar lindo! Parece uma pintura! Simplesmente espetacular”, disse ele.

Confira o álbum de fotos da família:

Mauricio Manieri já revelou previsão sobre seu casamento

Em entrevista no programa The Noite, do SBT, o cantor Mauricio Manieri relembrou uma história sobre o seu casamento com Iza Stein. Ele contou que se casou com ela após a previsão de um tarólogo/vidente, que o orientou a se casar ou ele poderia perder tudo o que conquistou.

“Eu ia pedir a Iza em casamento e a levei em Miami para fazer isso. A levei a um restaurante italiano e deu uma treta entre a gente. Aí falei ‘não vou casar com essa mulher’. Saímos do restaurante, ela foi fazer umas compras e eu fiquei ali na frente da loja. Eu tinha visto, do meu lado direito um senhor, mendigo, sentado ali do lado da calçada", disse ele, citando o homem que era o tarólogo/vidente.

“Ele pegou o baralho, embaralhou, eu escolhi sete cartas. Aí ele falou ‘escolhe uma, Agora, vira’. Saiu uma moça. Ele falou ‘essa moça é aquela mulher com quem você brigou agora’. Fiquei meio espantado. Ele falou ‘o passado já passou e você vai casar com essa moça daqui seis meses, vai ter um filho com ela, vai ser um menino. Só que, caso você não se case com ela, você vai perder tudo, vai ficar pobre, perder todo seu sucesso, está entendendo?’. Falei tá bom’. Saí dali, já grudei na Iza", relembrou. Hoje em dia, os dois são pais de Marco, de 11 anos.

Além disso, Mauricio Manieri ainda relembrou o susto de quando sofreu um infarto e foi internado às pressas. “É uma coisa já familiar. Já tinha tido problemas na família, meu irmão. Foi realmente grave e um momento que eu pude refletir várias situações da minha vida. No limite de perder sua vida você analisa as coisas de uma forma melhor", disse ele.