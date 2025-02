A cantora Ludmilla passou por momentos de tensão ao enfrentar pouso de emergência após falha técnica em jatinho particular; saiba mais

Nesta segunda-feira, 24, Ludmilla enfrentou um grande susto durante um voo particular e compartilhou a experiência com os fãs nas redes sociais. A cantora viajava em um jatinho com destino a São Paulo quando foi anunciada uma falha técnica. Como medida de segurança, a aeronave precisou realizar um pouso forçado.

Nos stories, Lud confessou a tensão que estava sentindo. "Gente, a gente está fazendo um pouso de emergência agora, meu Deus. Deu uma falha técnica no avião e a gente está tendo que pousar agora. Não passa Wi-Fi.", confessou.

Após o pouso bem-sucedido, a cantora tranquilizou os fãs. "Pousamos, amém. Menina, que frio na barriga doido", escreveu a esposa de Brunna Gonçalves.

Ludmilla relata pouso de emergência após falha técnica em voo. Foto: Reprodução/Instagram

Ludmilla justifica sumiço de rede social

A cantora Ludmilla, de 29 anos, decidiu se pronunciar na quarta-feira, 12, e justificar o seu sumiço da rede social X (antigo Twitter). Isso porque a famosa optou por se afastar da rede social e foi avisada de que seus fãs estão incomodados com seu o seu "desaparecimento".

"Às vezes meu administrador me passa um resumo do que tá rolando. Ele disse que tem muita gente questionando minha ausência do Twitter [antigo X]", começou. E então avisou que está em processo criativo para um novo álbum e que não tem interesse em voltar para a rede social.

"Já adianto que vai ser assim por um bom tempo. Estou no meu processo de criação e ali não é um lugar saudável para mim nesse momento. Mas, tô por aqui trabalhando e me divertindo muito. Esse ano vai ser incrível como todos os outros. Vai acompanhando daí", disse.

