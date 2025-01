Atualidades / GRATIDÃO

Ludmilla custeia conserto de automóvel atingido por tiros no RJ

A cantora Ludmilla banca a manutenção do veículo de moradora do Complexo do Alemão e mulher comove os internautas ao chorar em vídeo de agradecimento

Mulher agradece Ludmilla por custear conserto de automóvel atingido por tiros no Rio de Janeiro - Foto: Reprodução/Instagram