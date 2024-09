Luciana Gimenez relembra perrengues de quando morou em Paris: 'Dificuldades'

Luciana Gimenez está em Paris para a Semana de Moda e aproveitou para relembrar alguns perrengues que passou quando morava na Cidade Luz

Atualmente, Luciana Gimenez está em Paris, na França, para conferir os desfiles da Semada de Moda. A apresentadora, que já morou na Cidade de Luz no início de sua carreira de modelo, aproveitou para relembrar alguns perrengues que enfrentou.

"Estou andando na Avenida George V, uma rua que me lembra muito a época que eu morava aqui, apesar de eu não ficar aqui porque era muito cara. Essa cidade me ensinou muito, eu vim para cá muito cedo, não tinha dinheiro nenhum, passei muitas dificuldades", disse ela em seu Instagram Stories.

No entanto, Luciana afirmou que tem um carinho muito especial pelo local. "Mas essa cidade me ensinou muito. Me ensinou a falar francês, a me virar. Tenho um carinho especial por aqui. Para mim, é a cidade ms linda do mundo", concluiu.

Golpe

Luciana Gimenez precisou tomar providências legais após ser alvo de um golpe nas redes sociais. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a apresentadora registrou um boletim de ocorrência após criminosos usarem inteligência artificial para se passar por ela e extorquir seguidores com produtos de luxo.

Em declaração à coluna, Luciana confirmou o crime e afirmou que os criminosos estão utilizando ferramentas para manipular sua imagem de forma perversa: "A tecnologia, quando bem usada, pode levar a humanidade à evolução, mas pessoas de mau caráter têm usado a inteligência artificial para praticar crimes”, destacou.

“Estou sendo vítima de um crime, onde minha imagem e voz, com áudio criado por IA falam de promoções e bazar, de uma marca de luxo, que não estão acontecendo. Não acreditem, é um golpe!", Luciana desabafou sobre o golpe, que utiliza sua imagem e voz para promover falsos descontos em roupas, acessórios e calçados de uma grife italiana.

Ainda conforme informações divulgadas pela coluna, Luciana já acionou sua equipe jurídica e registrou um boletim de ocorrência pelo crime de estelionato. No documento, a apresentadora esclarece que não tem vínculo com os golpistas e que não divulgou nenhum dos conteúdos, os quais foram criados utilizando inteligência artificial.