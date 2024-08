Lucas Pizane e Giovanna Lima posam coladinhos em viagem

Após pedido de namoro romântico, os ex-BBBs Lucas Pizane e Giovanna Lima posaram coladinhos e em clima de romance durante viagem

Após um pedido de namoro para lá de romântico, Lucas Pizane e Giovanna Lima seguiram curtindo as belezas históricas de Tiradentes, cidade de Minas Gerais.

Nesta quarta-feira, 21, a ex-BBB compartilhou em sua conta no Instagram uma série de fotos da viagem em que aparece curtindo uma piscina, de biquíni na frente do espelho e também mostrou fotos das paisagens do local.

Além disso, em uma das fotos Giovanna e Lucas aparecem abraçadinhos, exalando amor. "Tiradentes nunca decepciona", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Pedido de namoro

Na segunda-feira, 19, Giovanna Lima foi surpreendida com um pedido de namoro durante um passeio de balão com Lucas Pizane. Nas redes sociais, os ex-participantes do Big Brother Brasil 24 compartilharam um vídeo do momento especial e trocaram declarações de amor, colocando fim aos rumores e confirmando o romance.

Em seu perfil no Instagram, Lucas Pizane, terceiro eliminado da última edição do reality show, compartilhou um vídeo emocionante do pedido de namoro, que aconteceu durante um passeio de balão. Enquanto sobrevoavam um campo, o cantor surpreendeu a nutricionista ao pegar uma caixinha de joia em seu bolso e fazer o tão esperado pedido.

Na sequência, Pizane compartilhou um clique para mostrar o anel em detalhes e compartilhou o significado da pedra eleita para simbolizar o namoro deles: “O significado da pedra citrino está associado à sua energia, semelhante à do sol, que aquece, conforta, penetra, energiza e dá vida”, ele escreveu na legenda.

A relação, no entanto, não tem agradado alguns internautas. Após compartilharem nas redes sociais o vídeo do pedido oficial de namoro, os ex-BBBs passaram a receber críticas devido ao relacionamento.

Isso porque Lucas Pizane terminou o namoro com Beatriz Esquivel em maio deste ano. Por conta disso, seguidores do casal mostraram desaprovação na 'rapidez' do ex-brother em assumir o romance com a ex-colega de confinamento.

Sem paciência, Giovanna Lima usou seu perfil no X, antigo Twitter, para desabafar. "Engraçado demais ver que a galera cria uma narrativa totalmente mentirosa e distorcida, propaga por aí e acha que está arrasando", escreveu ela na rede social, recebendo apoio de fãs.