Kyra Gracie e Malvino Salvador curtem viagem com os filhos

Kyra Gracie, esposa do ator Malvino Salvador, compartilhou em suas redes sociais algumas fotos de suas férias com a família

Kyra Gracie usou as redes sociais nesta terça-feira, 15, para compartilhar algumas fotos de sua viagem em família. Ela viajou para Orlando, nos Estados Unidos, com o marido, Malvino Salvador, os filhos, Ayra, de 10 anos, Kyara, de oito, e Rayan, de três, e a enteada, Sofia, de 15 anos, fruto do relacionamento do ator com Ana Ceolin.

Nos cliques publicados em seu perfil no Instagram, a ex-lutadora de Jiu-Jitsu e Malvino aparecem esbanjando beleza e seus corpos sarados ao surgirem curtindo um dos parques da Universal. Na imagem, Kyra está usando um biquíni verde, enquanto o ator está com uma sunga preta. Depois, ela também mostra os herdeiros se divertindo durante o passeio. "Aproveitando a nossa vida ao lado da família. Tem coisa melhor?", escreveu a famosa.

Em outro post, Kyra contou que levou a enteada, Sofia, e suas amigas para se divertirem no parque. "Não basta ser madrasta, tem que levar pra curtir com as amigas pra comemorar os 15 anos em grande estilo!", escreveu a ex-atleta. A menina completou 15 anos em junho e na ocasião, recebeu uma bela homenagem da madrasta.

Kyra comemora o aniversário da filha, Kyara

Kyra Gracie encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar alguns cliques da filha, Kyara. A menina, fruto de seu casamento com o ator Malvino Salvador, completou oito anos de vida neste domingo, 13. No feed do Instagram, a ex-lutadora de Jiu-Jitsu publicou fotos de quando a filha era bebê e outras mais recentes e prestou uma linda homenagem para ela.

"Hoje é um dia muito especial para nossa família, o aniversário da minha Kyara, que completa 8 anos. Relembrar um dos dias mais felizes da minha vida, quando recebi mais um presente de Deus, é sempre emocionante. Kyara é sapeca, cheia de personalidade, atleta dedicada e Jiu-Jiteira de coração! Se para fazer o dever eu passo horas com ela, pra malhar, ela já faz cinco barras seguidas com a maior facilidade. Viva minha amada Kyara! Que seu brilho continue iluminando nossas vidas!", escreveu. Veja a publicação!