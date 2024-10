Kyra Gracie encanta ao comemorar o aniversário da filha: 'Presente de Deus'

Kyra Gracie, mulher do ator Malvino Salvador, prestou uma bela homenagem para a filha, Kyara, que completou oito anos neste domingo (13)

Kyra Gracie encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar alguns cliques da filha, Kyara. A menina, fruto de seu casamento com o ator Malvino Salvador, completou oito anos de vida neste domingo, 13.

No feed do Instagram, a ex-lutadora de Jiu-Jitsu publicou fotos de quando a filha era bebê e outras mais recentes e prestou uma linda homenagem para ela. "Hoje é um dia muito especial para nossa família, o aniversário da minha Kyara, que completa 8 anos. Relembrar um dos dias mais felizes da minha vida, quando recebi mais um presente de Deus, é sempre emocionante", começou ela.

A mamãe coruja falou sobre a personalidade da herdeira. "Kyara é sapeca, cheia de personalidade, atleta dedicada e Jiu-Jiteira de coração! Se para fazer o dever eu passo horas com ela, pra malhar, ela já faz cinco barras seguidas com a maior facilidade. Viva minha amada Kyara! Que seu brilho continue iluminando nossas vidas!", completou.

Vale lembrar que Kyra e Malvino comemoraram o aniversário de Kyara no mês passado. Eles decidiram comemorar o aniversário de menina junto com o de sua irmã mais velha, Ayra, que completou 10 anos. Além das duas, o casal também é pai de Rayan, de três anos. O ator também é pai de Sofia, de 15 anos, fruto de uma relação anterior.

Confira:

