Klebber Toledo surge em clima de romance com Camila Queiroz durante viagem

Nas redes sociais, o ator Klebber Toledo abriu o álbum de fotos de sua viagem romântica com a esposa, a atriz Camila Queiroz

Klebber Toledo usou as redes sociais nesta quinta-feira, 29, para compartilhar algumas fotos de sua viagem para Porto, em Portugal, ao lado da esposa, Camila Queiroz.

Nos cliques postadas no feed do Instagram, os atores aparecem passeando bela cidade e também trocam olhares e beijos apaixonados em meio ao belo cenário. Ao abrir o álbum de fotos, Toledo falou sobre a viagem.

"Porto você ganhou o meu coração… estou apaixonado por essa cidade e pelo povo português", confessou o artista na legenda da publicação.

Os fãs encheram a postagem de elogios. "Vocês são tão maravilhosos", disse uma seguidora. "Como não amar ver vocês dois assim, juntinhos? Sou apaixonada mesmo!", confessou outra. "Proteção e luz sempre na vida de vocês. Amo vocês", escreveu uma fã. Camila também deixou uma mensagem no post. "Eu te amo tanto", declarou a atriz.

Antes de irem para Portugal, Klebber e Camila viajaram para Itália. O ator abriu um álbum de fotos ao lado da esposa e mostrou que eles visitaram o Coliseu, em Roma.

Camila Queiroz e Klebber Toledo celebram 6 anos de casados

A atriz Camila Queiroz iniciou a semana em clima de muito amor! A artista, que está aproveitando as férias na Itália, usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira, 26, para celebrar 6 anos de casamento com o ator Klebber Toledo. Em comemoração a data especial, Camila resgatou uma foto especial do dia em que o casal subiu ao altar. "Você é o amor da minha vida", declarou a famosa na legenda da postagem.

Uma imagem dos dois trocando beijos também foi compartilhada pela atriz. "Happy 6th anniversary", escreveu ela. No feed do Instagram, a atriz também abriu o álbum de fotos do casamento. "Happy 6th anniversary 25/08. 6 anos de casados, 8 anos juntos e a sensação é de que uma vida inteira ainda é pouco para todos os nossos sonhos. Te amo para além da lua, amor da minha vida! Bodas de açúcar", disse Camila. Confira a publicação!