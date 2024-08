Apaixonados, Camila Queiroz e Klebber Toledo curtem férias na Itália

Camila Queiroz e Klebber Toledo visitaram o Coliseu durante a passagem por Roma; o ator compartilhou as fotos nas redes sociais

Curtindo as férias na Itália, Camila Queiroz e Klebber Toledo posaram nesta segunda-feira, 12, em frente ao Coliseu, em Roma. O ator abriu um álbum de fotos ao lado da esposa e mostrou como estão sendo os dias de descanso na Europa, inclusive compartilharam um clique de um beijo apaixonado.

O casal conheceu o antigo anfiteatro romano antes de fazer um passeio de barco pelas águas da Costa Amalfitana. Foi a primeira vez que o apresentador visitou a capital italiana, e vem compartilhando com os seguidores, que ficaram encantados com as fotos.

“Eu tô amando acompanhar essa viagem de vocês”, escreveu uma, “Os mais lindos do mundo”, elogiou uma seguidora, “Amo cada detalhe...que lindos”, disse um terceiro.

Neste sábado, 10, o casal utilizou as redes sociais para compartilhar algumas fotos das férias no país europeu e encantou os seguidores. "Meu primeiro encontro com Roma", escreveu o ator na legenda da publicação. Nos registros, ele mostrou alguns pontos turísticos que visitaram, cliques das refeições e o passeio que ele e a mulher fizeram pela cidade de patinete elétrico.

Camila também compartilhou alguns momentos das férias no Instagram. "The charming Rome", legendou a atriz. Em português significa "A encantadora Roma". Além de posar em cenários de tirar o fôlego, ela também publicou momentos juntinha com o amado.

Klebber Toledo emociona com declaração de aniversário para Camila Queiroz

No aniversário de Camila Queiroz, o ator emocionou seus seguidores com declaração de aniversário para a esposa. O ator fez um carrossel de fotos com a amada e expôs todo seu amor.

"Hoje é dia dela! Camila, Camilão, Camilinha... o amor da minha vida. Quando eu te vi, nunca acreditei que tudo isso pudesse acontecer. Não imaginei que hoje estaríamos juntos dividindo a vida. Ainda bem que ela nos faz gratas surpresas. Que bom que isso aconteceu e você chegou para me fazer melhor todos os dias... você é minha escolha diária. Seu sorriso melhora meu dia. Seu olhar me faz crescer... Feliz aniversário, meu amor. Eu te amo. Estarei sempre aqui", escreveu ele nas fotos. Confira o resto da declaração.