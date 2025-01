Junior Lima chama atenção ao mostrar fotos de viagem em família

O cantor Junior Lima encantou os seguidores ao abrir o álbum de fotos de suas férias ao lado da mulher, Monica Benini, e dos filhos, Otto e Lara

Junior Lima encantou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 23, ao abrir o álbum de fotos de sua viagem em família.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, o cantor aparece em um cenário paradisíaco ao lado da esposa, Monica Benini, e dos dois filhos, Otto, de seis anos, e Lara, de três. Ao dividir os cliques, o cantor contou que a caçula emprestou seu chinelo rosa para compor o seu look, já que ele estava usando uma regata e uma bermuda preta, óculos escuros e um chapéu.

"Lara me emprestou o chinelo dela pra compor o look", escreveu Junior na legenda da publicação, recebendo elogios dos seguidores. "O chinelinho é o ponto luz do look! Arrasando como sempre", disse uma seguidora. "Que delícia de viagem!", falou outra. "Amei a composição", afirmou uma fã.

Confira:

Junior Lima e Monica Benini lamentam morte de cachorrinha

Recentemente, Junior Lima e Monica Benini usaram as redes sociais para dar uma triste notícia aos fãs e lamentar a morte da cachorrinha de estimação do casal.O cantor publicou uma foto de Carlota em seu Instagram Stories e lamentou. "Descanse em paz, filhota. Você já faz muita falta", escreveu ele adicionando um emoji de coração partido.

Monica relembrou diversos momentos especiais ao lado da cachorrinha. "Carlota chegou na nossa família lá no comecinho de tudo. Acompanhou todas as nossas fases. Companheira, atenta, protetora. Ontem nossa parceirinha nos deixou… foi encontrar sua grande amiga, Bruna, lá no céu. O coração dói e eu já sinto saudade daquele latido estridente e do barulho das patinhas dela nos acompanhando onde fôssemos. Eu desejo que agora, despida dos seus traumas, ela descanse em paz. Te amamos para sempre, Carlotinha", escreveu Monica na legenda. Veja a publicação!

