Junior Lima e Monica Benini lamentam morte de cachorrinha

Junior Lima e a esposa Monica Benini usaram as redes sociais para lamentar a morte da cachorrinha de estimação e fizeram lindas homenagens

Nesta sexta-feira, 13, Junior Lima e Monica Benini usaram as redes sociais para dar uma triste notícia aos fãs e lamentar a morte da cachorrinha de estimação do casal.

Em sua conta no Instagram, a designer de joias relembrou diversos momentos especiais ao lado da cachorrinha. Carlota, como era chamada, inclusive esteve presente no casamento de Junior e Monica.

"Carlota chegou na nossa família lá no comecinho de tudo. Acompanhou todas as nossas fases. Companheira, atenta, protetora. Ontem nossa parceirinha nos deixou… foi encontrar sua grande amiga, Bruna, lá no céu. O coração dói e eu já sinto saudade daquele latido estridente e do barulho das patinhas dela nos acompanhando onde fôssemos. Eu desejo que agora, despida dos seus traumas, ela descanse em paz. Te amamos para sempre, Carlotinha", escreveu a famosa na legenda.

Já o cantor publicou uma foto de Carlota em seu Instagram Stories. "Descanse em paz, filhota. Você já faz muita falta", escreveu ele adicionando um emoji de coração partido.

Casados há dez anos, Junior e Monica são pais de Otto, de sete anos, e de Lara, de três.

Festa de aniversário

Filha de Junior e Monica Benini, a pequena Lara completou três anos de idade no dia 10 de outubro e ganhou uma festa de aniversário. Porém, os pais não fizeram nada grandioso ou luxuoso para a herdeira. Eles escolheram uma celebração simples e intimista para a data especial.

Lara ganhou uma festa de aniversário simples na casa da família em São Paulo. A festinha contou com uma mesa decorada feita pela própria família. A mesa foi decorada com tecidos na cor rosa, o nome da menina e itens que ela gosta, como a Minnie e um unicórnio.

Monica Benini contou que escolheu fazer festas simples para os filhos em 2024 porque a família fez uma viagem para Orlando, nos Estados Unidos, há poucas semanas para celebrarem a vida dos filhos nos parques de diversões. Então, as festas deste ano foram mais intimistas e com poucos convidados.

“Festinha afetiva que chama [risos]. Tudo feito por nós, em casa, com a ajuda e participação da aniversariante. Tudo do jeitinho dela. Minnie rosa, borboletas, unicórnios. Família e os melhores amiguinhos da escola. E a certeza de que criança não precisa de nada além disso”, disse ela.

Além de Lara, Junior e Monica são pais de Otto, de sete anos.

