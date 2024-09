Jade Picon mostra álbum de fotos de viagem para Paris

Jade Picon postou em suas redes sociais diversas fotos de sua viagem para Paris, na França, e recebeu muitos elogios dos seguidores

Atualmente, Jade Picon está em Paris, na França, para prestigiar a semana de moda da capital francesa.

Em sua conta no Instagram, a atriz compartilhou diversos fotos da viagem. Em algumas imagens, Jade surgiu com looks icônicos curtindo a cidade luz e em outras ela apareceu relaxando no local onde está hospedada.

"Dias maravilhosos em Paris", escreveu ela na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "Eis que a Torre Eiffel se tornou a segunda paisagem mais bonita de Paris", escreveu uma internauta. "A verdadeira definição de charme parisiense", comentou outra. "Amando seus dias parisienses", disse uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE (@jadepicon)

Jade Picon revela suas paixões em Paris

Jade Picon desfila com brilho e luxo na Paris Fashion Week 2024. A atriz brasileira está na capital francesa a convite da grife Jacquemus e, em entrevista à CARAS Brasil, revela suas preferências quando está de passagem pela Cidade Luz, como por exemplo, aproveitar a arquitetura e admirar o movimento.

"Paris é uma cidade linda, maravilhosa, toda arquitetada e desenhada. Tem uma programação que eu fiz uma vez com meu irmão [Leo Picon], é super inusitada, mas a gente pegou patinete e saiu andando pela cidade à noite, e é muito lindo, porque você consegue ver a cidade de uma outra visão", conta.

Apesar de seguir uma dieta especialmente elaborada para ela, a estrela não é de deixar de admirar a culinária da França. Sempre que desembarca na cidade, seja a trabalho ou lazer, ela gosta de aproveitar restaurantes e conhecer novos sabores.

"Os restaurantes, gosto muito, bem clichê, mas tem que ir ao L'Avenir, porque tem tudo uma experiência, é perto de várias lojas legais, então você pode sentar lá de fora, pedir um cafezinho com o nosso bilhete", revela na conversa com a nossa editora de moda, Paula Martins.

A atriz também não dispensa um histórico centro de compras em que é possível admirar a arquitetura e ter uma variedade de produtos. "Acho que em terceiro lugar, eu amo a Galeria Lafayette, que tem tudo, e também perto da L'Avenir tem aqui, que é uma loja super moderna, então eu gosto muito de lá", diz.