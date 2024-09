Jade Picon revela suas paixões em Paris: 'Toda uma experiência'

Jade Picon brilha na Paris Fashion Week 2024 e revela à CARAS Brasil suas paixões pela Cidade Luz

Jade Picon (23) desfila com brilho e luxo na Paris Fashion Week 2024. A atriz brasileira está na capital francesa a convite da grife Jacquemus e, em entrevista à CARAS Brasil, revela suas preferências quando está de passagem pela Cidade Luz, como por exemplo, aproveitar a arquitetura e admirar o movimento.

"Paris é uma cidade linda, maravilhosa, toda arquitetada e desenhada. Tem uma programação que eu fiz uma vez com meu irmão [Leo Picon], é super inusitada, mas a gente pegou patinete e saiu andando pela cidade à noite, e é muito lindo, porque você consegue ver a cidade de uma outra visão", conta.

Apesar de seguir uma dieta especialmente elaborada para ela, a estrela não é de deixar de admirar a culinária da França. Sempre que desembarca na cidade, seja a trabalho ou lazer, ela gosta de aproveitar restaurantes e conhecer novos sabores.

+ Tereza Seiblitz fala sobre retorno às novelas em Volta por Cima: 'Ligada ao impossível'

"Os restaurantes, gosto muito, bem clichê, mas tem que ir ao L'Avenir, porque tem tudo uma experiência, é perto de várias lojas legais, então você pode sentar lá de fora, pedir um cafezinho com o nosso bilhete", revela na conversa com a nossa editora de moda, Paula Martins.

A atriz também não dispensa um histórico centro de compras em que é possível admirar a arquitetura e ter uma variedade de produtos. "Acho que em terceiro lugar, eu amo a Galeria Lafayette, que tem tudo, e também perto da L'Avenir tem aqui, que é uma loja super moderna, então eu gosto muito de lá", diz.

Com mais de 21 milhões de seguidores no Instagram, Jade Picon é uma das artistas brasileiras mais engajadas na Paris Fashion Week 2024. Nesta quinta-feira, 26, a famosa fotografou look luxuoso em pontos turísticos da cidade e dividiu os bastidores com os fãs.

VEJA JADE PICON EM PARIS: