Ingrid Guimarães declara amor por Manaus após trabalho: 'Bagagem de vida imensa'

Ingrid Guimarães esteve na cidade para filmagens de seu próximo filme, Pé no Chão, que deve estrear em 2025 no streaming

Ingrid Guimarães (52) fez um post em seu perfil no Instagram para homenagear a cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas, onde ela esteve para gravar seu próximo filme, Pé no Chão.

"A gente vem trabalhar e vai embora com uma bagagem de vida imensa", escreveu a atriz. "Manaus foi muito especial. Conheci belezas, comidas, histórias e principalmente pessoas que transformaram essa experiência em algo inesquecível", e ainda lembrou que estava na cidade quando o local comemorou seu aniversário de 355 anos (24 de outubro).

Entre as imagens publicadas no post, há um vídeo com a atriz atravessando uma comunidade ribeirinha e se despedindo dos moradores. Junto dela está o ator Filipe Bragança (23), ainda caracterizado para o filme. O ator compartilhou a foto e comentou: "Parceira de perrengue".

Novo filme

Em Pé no Chão Ingrid vive uma renomada influenciadora de moda que vai à floresta Amazônica buscar o filho, interpretado por Filipe. O longa deve estrear na plataforma de streaming Prime Video em 2025. Lembrada sempre por comédias de sucesso, em 2023 Ingrid estrelou Minha Irmã e Eu, com Tatá Werneck (41), que levou um milhão de espectadores aos cinemas.

