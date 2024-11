Filha de Tom Cavalcante aproveita viagem internacional na companhia do noivo

Filha de Tom Cavalcante, Maria Cavalcante usou as redes sociais para descrever experiência de viagem internacional com o noivo: "Clima maravilhoso"

No último domingo, 17, Maria Cavalcante, filha de Tom Cavalcante, compartilhou nas redes sociais momentos da viagem internacional que está curtindo ao lado do noivo, Cristiano Deyvid, da dupla sertaneja Jonathan & Cristiano. Conhecendo pontos turísticos do Chile, o casal aproveitou para se declarar um para o outro.

Em seu perfil oficial no Instagram, Maria contou que visitou uma famosa vinícola do Chile. "Visitamos algumas vinícolas e aproveitamos a experiência de forma muito agradável. O clima estava maravilhoso, perfeito para degustar bons vinhos e saborear a excelente culinária local", descreveu a influenciadora.

E o sertanejo também não deixou de relatar como está sendo a viagem ao lado da amada. "Estamos adorando conhecer a cultura do Chile! As pessoas são muito acolhedoras, o clima é incrível e a culinária, uma verdadeira delícia. A capital, Santiago, tem cerca de 9 milhões de habitantes, sem contar o grande número de imigrantes. Enfim, estamos aproveitando cada momento e nos encantando com tudo! Te amo, meu amor. É incrível compartilhar a vida ao seu lado.", declarou ele.

Conheça o noivo de Maria Cavalcante

Filha do humorista Tom Cavalcante, a influencer Maria Cavalcante está noiva! Ela anunciou o novo status de relacionamento na noite do último dia 7, por meio de um post nas redes sociais.

Na foto, ela e o noivo, o cantor sertanejo Cristiano Deyvid, exibiram as alianças e o anel de noivado. “Noivos”, disse ela na legenda. Nos comentários, o pai dela reagiu: “Deus de amor os abençoe”.

O pedido de noivado aconteceu no final de outubro durante uma viagem do casal para o nordeste brasileiro. Vale lembrar que Maria e Cristiano estão juntos há alguns meses e assumiram o romance em setembro de 2024.

Cristiano Deyvid é cantor sertanejo e forma dupla com Jonatha. Nas redes sociais, ele tem cerca de 119 mil seguidores e costuma compartilhar trechos de seus shows e também momentos de lazer, como as viagens e seus dias de descanso.