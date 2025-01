Isabeli Fontana chama atenção ao compartilhar vídeo ao lado do filho: 'Gêmeos'

A modelo Isabeli Fontana usou as redes sociais nesta quarta-feira, 8, para compartilhar um vídeo ao lado do filho mais novo, Lucas

A modelo Isabeli Fontana usou as redes sociais nesta quarta-feira, 8, para compartilhar um vídeo ao lado do filho mais novo, Lucas. O jovem, que completou 18 anos de vida recentemente, é fruto da antiga relação da famosa com o ator Henri Castelli.

Na publicação, os dois apareceram lado a lado e surpreenderam com a semelhança. Na legenda, a própria modelo falou sobre como os dois são parecidos fisicamente. "Um caso de família! Meu gêmeo... meu filho... mamãe orgulhosa", escreveu ela.

Nos comentários, os internautas também falaram sobre a semelhança entre os dois. "Olha o tamanho dele!! Meu Deus. Tá uns 8 cm ou 10 cm mais alto que você", observou um. "Mulher, ele parece teu irmão", comentou outra. "Parecem irmãos gêmeos", reforçou outra.

Veja a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabeli Fontana (@isabelifontana)

Henri Castelli divide foto rara ao lado do filho

Recentemente, o ator Henri Castelli compartilhou que aproveitou as festas de fim de ano para realizar uma viagem ao lado do filho, Lucas Fontana. Ele contou que os dois desembarcaram em Miami, nos Estados Unidos, para curtir as férias.

Em seu Instagram oficial, Henri compartilhou uma foto rara com o jovem e celebrou o momento especial entre pai e filho. "É tão bom ter você ao meu lado, meu melhor amigo! Nunca imaginei estar em Miami, só nós dois, na praia, como os melhores amigos que somos! Te amo filho", escreveu o ator na legenda.

Vale lembrar que além de Lucas Fontana, Henri Castelli também é pai de Maria Eduarda, de 10 anos, fruto de seu relacionamento com a empresária Juliana Despirito. Isabelli Fontana, por sua vez, ainda é mãe de Zion Fontana, de 21 anos, da antiga união com Álvaro Jacomossi.

