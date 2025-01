Em viagem com a família, João Silva chama atenção pelo tamanho do cinto

Viajando com a família para celebrar os 21 anos de idade, João Silva chamou a atenção dos internautas ao exibir o cinto escolhido para a ocasião; veja

Nesta quinta-feira, 30, João Silva usou as redes sociais para compartilhar como está sendo sua viagem para São Bartolomeu, no Caribe - destino escolhido para celebrar antecipadamente seus 21 anos, que completa no dia 2 de fevereiro. Dentre as fotos publicadas no Instagram, um detalhe curioso chamou a atenção dos seguidores: o tamanho do cinto que o apresentador escolheu para compor o look.

"Day 1 in St Barths", escreveu João na legenda da publicação. Nas imagens, o jovem aparece usando um look monocromático ao lado da mãe, Luciana Cardoso, e do irmão mais novo, Rodrigo, de 16 anos. Sua irmã mais velha, Lara Silva, e seu pai, o apresentador Faustão, que recentemente esteve internado, não aparecem nos cliques.

Nos comentários, os internautas se divertiram ao comentar sobre o cinto de João. "Agora vai! Que cinto cumprido, João (risos)", comentou a ex-bailarina do Faustão, Erika Schneider. "O cinto deveria ser do Faustão quando era fofinho", brincou uma internauta, que ganhou a curtida de João no comentário. "É do tamanho da conta bancária dele", escreveu mais uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por João Guilherme Silva (@joaosilva)

Obesidade

O apresentador João Silva, o filho do meio de Faustão, relembrou a época em que enfrentou a obesidade e chegou aos 150 kg. Ao participar do podcast Venus, o jovem, de 20 anos, contou como lidava com seu peso acima do recomendado.

Quatro anos após a cirurgia bariátrica, realizada em maio de 2020, o herdeiro do comunicador comentou que não se importava com seu físico por ter sido sempre um menino com sobrepeso. João Silva ainda falou sobre a obesidade ser uma doença e ter sofrido por não ter um vida saudável tão cedo.

"Eu sempre levei muito na boa o peso, a gente fala, é a maior hipocrisia do mundo, porque isso eu vivi mesmo, meu lugar de fala, chegar pra pessoa, obesa e ela falar assim: 'não quero emagrecer', se a pessoa fala isso, tenho certeza que tá mentindo e não é bom ser obeso", declarou sobre ter aceitado emagrecer e mudar seus hábitos.

"Eu não ligava, tava na boa, tava tranquilo, mas se eu tivesse a oportunidade de emagrecer, óbvio que eu emagreceria", disse e revelou que na época, além de não apostar em uma alimentação saudável, ele exagerava nas quantidades e não fazia atividade física.

Leia também:Por que João Silva se relaciona com mulheres mais velhas? Ele explica