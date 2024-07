Deborah Secco abre álbum de fotos de viagem ao Quênia com a filha

Deborah Secco impressionou seus seguidores neste domingo, 21, ao compartilhar fotos de sua viagem ao lado de sua filha, Maria Flor

Deborah Secco movimentou suas redes sociais neste domingo, 21, ao compartilhar novos cliques de sua viagem ao Quênia. Em postagem no Instagram, a atriz mostrou alguns momentos no país ao lado da filha, Maria Flor.

Nas fotos mãe e filha aparecem curtindo um passeio no safari, combinando looks em tons terrorosos e fazendo um piquenique. Mais tarde em outro clique, a dupla apareceu combinando looks mais uma vez e dessa vez apostaram em estampas de oncinhas. "Essa sem dúvida foi uma das experiências que nunca esquecerei nessa vida!!! A viagem perfeita. Momentos inesquecíveis!!!", declarou na legenda da publicação.

Já nos comentários do post a dupla recebeu uma chuva de elogios: ”Com certeza não vai esquecer mesmo, viagem perfeita, estou amando acompanhar mais essa experiência com vocês minhas princesas!", disse uma seguidora, "Vocês combinam em tudo", escreveu outra, "Vocês são demais", elogiou ainda uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

A estrela comentou sobre os passeios com a filha no Domingão: "Acho que, de todos os meus papéis, ser mãe é, sem dúvida, o melhor deles. E o que mais me esforço e me empenho para fazer bem, sabe? Para realizar bem. E ela é minha maior alegria. Ela é minha maior parceira, minha melhor amiga. E a gente se diverte muito".

Deborah ainda celebrou a idade da menina e contou que a troca com ela já é outra. "Hoje ela está maiorzinha, né? Mais amiga mesmo, mais parceira. E já cheia de personalidade. Sabe o que pensa. Ela tem uma personalidade forte mesmo. Então, tem sido delicioso, assim. Ela me ensina muito. A gente acha que os pais ensinam os filhos, mas é o oposto, né? Acho que os filhos vêm pra ensinar os pais. E ela é minha maior escola, sem dúvida alguma", concluiu.

Vale lembrar que desde o fim do relacionamento de nove anos da musa com o empresário e ator Hugo Moura, em abril deste ano, as duas viajaram para Fernando de Noronha, arquipélago de Pernambuco, para Paris, capital da França, Orlando, nos EUA, nos parques da Disney, e Londres, na Inglaterra.