Clara Moneke relata perrengues em viagem para a África: 'Quase sendo presa'

A atriz Clara Moneketirou uns dias de folga para poder passar as festas de fim de ano pela primeira vez com a família na África. Porém, a viagem já começou com perrengues. Neste sábado, 21, a artista usou as redes sociais para compartilhar um resumo do que aconteceu com ela até agora na Nigéria.

"Gente, atualizações. Eu não consegui postar nada ontem, porque a internet aqui é muito difícil. O meu chip é para o mundo todo, mas a internet aqui é muito oscilada. Eu vou ter que fazer um especial para contar como foi a viagem", iniciou ela nos stories do Instagram.

"Foram muitas emoções mesmo. Tipo assim, de eu chorar quase sendo presa, discutindo com os outros em inglês sem saber falar inglês... Com o Exército lá na África do Sul. Chorei, corri, mas conseguimos chegar", detalhou.

"Eu tô aqui em Lagos, passei uma noite aqui", contou ela, que interrompeu a gravação ao ouvir um barulho. "Que isso, gente? É briga? Tudo aqui parece que é briga", soltou. Ela contou que viajará para a cidade onde sua família vive e, já no avião, mostrou que estava usando um colar com a letra B, inicial de seu namorado, Breno Ferreira. "Levando meu bebê comigo", escreveu.

Mala extraviada

Ao chegar na casa da tia, a jovem relatou que a mala do irmão foi extraviada. Como suas roupas estavam na bagagem dele, ela precisou pegar um shorts emprestado e vestir a única regata que havia levado na mala de mão.

Vale lembrar que, após se destacar como Kate em Vai na Fé (2023) e Caridade em No Rancho Fundo (2024), da Globo, Clara Moneke vai interpretar a protagonista de Dona de Mim --nome provisório da próxima novela das sete da Globo escrita por Rosane Svartman.

