Bruna Griphao posa de biquíni em viagem e recebe elogios

Curtindo o verão europeu com amigos famosos, Bruna Griphao compartilhou alguns cliques em que aparece de biquíni e recebeu inúmeros elogios

Atualmente, Bruna Griphao está curtindo o verão europeu acompanhada por outros amigos famosos como Anitta e Mc Daniel. Nesta quinta-feira, 18, a atriz mostrou um álbum de fotos da viagem em sua conta no Instagram.

Nas fotos, a famosa aparece com um biquíni mínimo enquanto curte um dia de praia. Bruna arrasou nas poses, o que evidenciou ainda mais a sua boa forma. "Kikiki europeu", escreveu ela na legenda da publicação.

Rapidamente, o post recebeu mais de 140 mil curtidas e milhares de comentários. "Chega até ser sacanagem! Linda demais", escreveu uma internauta. "Eita como é linda", comentou outro. "Espetáculo de mulher perfeita", escreveu ainda um terceiro.

O último trabalho da atriz na TV foi como a Leopoldina de Nos Tempos do Imperador, novela exibida pela Rede Globo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Griphao (@brunagriphao)

Pressão estética

A atriz Bruna Griphao abriu o coração e fez algumas revelações pessoais a respeito de sua saúde e bem-estar. Atualmente com 25 anos, ela iniciou a carreira nas telinhas ainda criança. Em 2009, a artista atuou em 'Bela, a Feia', da Record, sua primeira novela.

Com a vida profissional em ascensão, a ex-participante do BBB 23 passou a receber uma onda de pressão para manter um 'corpo perfeito'. Em entrevista à Quem, Bruna, que desenvolveu distúrbios alimentares ao longo de sua vida, revelou que antes da fama se sentia muito bem com seu físico.

"Até para mim, que sou uma menina padrão: durante a minha fase entrando na minha vida adulta fui colocada como modelo fitness, e essa pressão foi prejudicial. Me colocou em um lugar que eu tinha que estar perfeita para as pessoas. Se eu não estivesse, ia perder aquele posto e ser ofendida - como já aconteceu várias vezes", declarou ela sobre a pressão que sofreu.