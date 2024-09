A apresentadora Ana Hickmann abriu o álbum de fotos do fim de semana que passou em Gramada ao lado do filho e do noivo, Edu Guedes

A apresentadora Ana Hickmann usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira, 30, para abrir o álbum de fotos de seu fim de semana.

Ela viajou para Gramado, no Rio Grande do Sul, ao lado do noivo, Edu Guedes, e de seu filho, Alezinho, e mesmo sendo uma viagem de trabalho, tirou um tempinho para passear pela cidade. "Um pouquinho do nosso final de semana em Gramado. Viajamos a trabalho, mas não resistimos", confessou.

Depois, Ana falou sobre alguns passeios que eles realizaram. "A cidade é repleta de atividades muito divertidas pra família toda. O Alezinho ama!! Conhecemos o Mini Mundo, passeamos pelo centro da cidade, encontramos muitos restaurantes incríveis. Gramado é muito especial", completou.

Vale lembrar que Ana e Edu ficaram noivos no dia 14 deste mês. Para o momento especial, a apresentadora surgiu usando um vestido branco, da estilista Letícia Manzan e o chef apostou em um terno da marca Boss.

O evento ainda contou com a presença e Alezinho e Maria, filha de Edu, e Hickmann falou sobre a importância do apoio deles. "Nada faria sentido se não tivéssemos os nossos filhos ao nosso lado. Alezinho e Maria estão vivendo cada passo dessa nova fase junto com a gente e ontem vivemos um momento muito emocionante, vendo as pessoas mais importantes da nossa vida abençoando as alianças. Nós amamos muito vocês!!!", declarou

Ana Hickmann encanta ao prestar homenagem ao avô

No último dia 19, Ana Hickmann encantou os seguidores das redes sociais ao prestar uma bela homenagem para o seu avô, que completou mais um ano de vida. Em seu perfil no Instagram, a apresentadora compartilhou uma sequência de cliques com o avô e sua família e escreveu uma bela mensagem, ressaltando a importância dele para a sua vida.

"Hoje é o dia do homem mais importante da minha vida, o meu avô!!! Ele que me ensinou o que é caráter e honestidade, que família é a base de tudo e que a gente nunca pode esquecer as nossas origens. Meu herói, feliz aniversário!!!! Vida longa com muita saúde pra você. Eu te amo!!!!!", disse ela. Veja as fotos!