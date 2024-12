Alok curte passeio de lancha com esposa e filhos em Dubai

Alok curtiu um passeio de lancha ao lado da esposa Romana Novais e dos filhos Ravi, de quase cinco anos, e Raika, de quatro, em Dubai

Atualmente, Alok e a esposa Romana Novais estão curtindo uns dias de descanso em Dubai ao lado dos filhos Ravi, de quase cinco anos, e Raika, de quatro.

Nesta segunda-feira, 16, a médica compartilhou em sua conta no Instagram um vídeo de um passeio de lancha que a família realizou. É possível ver as crianças se divertindo muito dentro do barco e também andando de jet ski no mar.

Na legenda, Romana colocou apenas alguns emojis, mas rapidamente a publicação ficou lotada de comentários. "Que delícia de viagem! Amo ver vocês assim", escreveu uma internauta. "Essa família é tão maravilhosa que dá para sentir daqui do outro lado a energia boa", escreveu outra. "Família abençoada", comentou uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alok (@alok)

Festa de aniversário

Recentemente, Romana Novais e Alok comemoram o aniversário da filha caçula, Raika, que completou quatro anos. Em postagem no Instagram, a influenciadora mostrou um pouco da comemoração que aconteceu em Dubai.

Nos registros, é possível ver uma mesa temática com vários docinhos cor de rosa. Além disso, a decoração foi feita com vários balões também na mesma cor. "Minha bonequinha, meu pedido é proteção! Que Deus te proteja e te abençoe. Conta com mamãe para tudo nessa vida! Te amo, feliz aniversário!", escreveu a médica no stories.

Ainda mais tarde, ela fez um post celebrando a data mais uma vez: “Filha, eu só agradeço e peço a proteção de Deus, que ele te proteja por onde você andar, que você tenha saúde e seja infinitamente feliz! Sabedoria para papai e mamãe te criar nessa vida! Que você seja sempre essa menininha doce, carinhosa, delicada… Te amo meu amor. Conta com a mamãe para tudo nessa vida! Feliz aniversário e vamos aproveitar a nossa viagem porque só está começando”, disse a mamãe coruja.

“Quem acompanhou o nascimento da Raika sabe que essa data além de celebrar é de refletir também sobre a misericórdia do Senhor na nossa vida. Ter ela é um milagre! Obrigada Deus”, terminou a declaração.

Leia também: Alok e Romana Novais curtem deserto em grande estilo com os filhos