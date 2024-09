Xuxa Meneghel afirma: ‘Não quis ficar tão amiga delas’

Em depoimento no documentário das Paquitas, Xuxa Meneghel relembra atitude que teve com algumas assistentes de palco ao longo da carreira

A apresentadora Xuxa Meneghel contou que não ficou próxima das Paquitas Nova Geração, que trabalharam com ela entre 1995 e 1999. Em um depoimento no documentário Para Sempre Paquitas, do Globoplay, ela explicou o seu motivo para não nutrir uma amizade com as assistentes de palco no dia a dia.

"Não quis ficar tão amiga delas, sabe? Porque sentia muito quando elas saíam. Eu falei: 'olha, eu queria dizer que vocês podem contar comigo, podem falar comigo, mas não vou querer ficar tão grudada em vocês por uma série de motivos. Um deles é porque eu me apego muito, e depois vou ter que me acostumar a não ter vocês perto de mim", disse ela.

Inclusive, algumas ex-Paquitas falaram sobre esta atitude de Xuxa. Bárbara Borges relembrou: "Eu, com 16 anos, chegando ali naquele momento, foi tipo 'como assim?'". E Caren Lima declarou: "No início, foi um choque ouvir isso. Calma aí, eu estou aqui para ser sua amiga. Como assim você não vai ser minha amiga? Você é a Xuxa, eu sou paquita. Logo, nós somos amigas".

Xuxa voltou para a Globo

A apresentadora Xuxa Meneghel está de volta à Globo. Ela assinou o contrato com a emissora carioca depois de 10 anos de sua saída do canal. Agora, a estrela terá um quadro do programa Fantástico, exibido nas noites de domingo.

“Essa volta tem gostinho de ‘não fui e estou de volta’. Essa volta tem gostinho de ‘quero fazer uma coisa nova’. E todo mundo sabe o quanto eu amo os animais e quanto eu quero que as pessoas se apaixonem comigo nesse novo quadro”, disse ela ao site Hugo Gloss.

O novo quadro de Xuxa na TV será sobre animais de estimação. Ela vai mostrar a importância da adoção de animais e também as ações de resgates de pets abandonados. “Voltar à Globo fazendo alguma coisa para as crianças era o que todo mundo imaginava, mas voltar para fazer um quadro sobre bicho é bem legal, acho que eu nunca fiz e queria muito fazer”, contou ela ao G1.

Inclusive, as gravações já começaram e a previsão de estreia é em 2025.