Com falecimento de Silvio Santos e Bonner afastado do JN por questões de saúde, Cesar Tralli deixou Ticiane Pinheiro orgulhosa com profissionalismo

No último sábado, 17, Cesar Tralli esteve à frente de uma edição histórica do Jornal Nacional, na TV Globo. Com o falecimento de Silvio Santos e sem William Bonner na atração - devido ao diagnóstico de Covid-19 - o jornalista cobriu a maior perda da televisão brasileira ao lado da âncora Renata Vasconcellos. E além de ser elogiado pelo público, deixou a esposa, Ticiane Pinheiro, cheia de orgulho!

Em entrevista à Quem, a loira deu detalhes dos bastidores desta bancada histórica. "Cesar acabou indo para o Rio de Janeiro porque o Bonner teve Covid, ele foi às pressas para lá e aí ele ia voltar no sábado para passar o final da semana com a gente, para estar lá na segunda de manhã, mas acabou que aconteceu esse falecimento muito triste do Silvio e ele ficou lá", disse ela.

Na sequência, Ticiane confessou a emoção de assistir o companheiro em uma cobertura jornalística tão importante. "Assisti e fiquei muito orgulhosa. Acho que, como todos, achei que a Globo foi muito bacana com o Silvio, com toda a família, com os depoimentos, com tudo que eles fizeram, o César e a Renata Vasconcelos, acho que eles conduziram lindamente. Foi muito emocionante", declarou.

"A gente se conversou só por telefone, porque ele está lá ainda, porque o Bonner só volta, acho que na quarta-feira, então ele está lá direto. Ele estava emocionado e feliz de prestar essa homenagem à família", completou.

Ao ser questionada sobre a possibilidade de Cesar suceder Bonner no programa, Ticiane enfatizou a atual dinâmica da emissora. "O Bonner está no Jornal Nacional e ele é o substituto do Bonner quando o Bonner tem que tirar férias ou quando ele tem algum problema de saúde. Mas o Bonner está no Jornal Nacional e ele continua no Jornal Hoje na Globo", garantiu ela.

