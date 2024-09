Sonia Abrão opina sobre saída de Boninho da Globo: ‘Não vai dar certo’

No programa A Tarde É Sua, Sonia Abrão dá sua opinião sobre a demissão de Boninho da Globo após 40 anos de trabalho no canal

A apresentadora Sonia Abrão opinou sobre a saída de Boninho da Globo. Ele encerrou o contrato de 40 anos com a emissora carioca após não aceitar a proposta de renovação da parceria, mas ficará no canal até o final de 2024. Durante o programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, a comunicadora analisou a programação da emissora sem o diretor de TV.

"Se tem uma coisa que eu não me conformo, que eu não aceito, que eu acho um absurdo, que não vai dar certo: é Globo sem Boninho. Como assim? Boninho não tá mais na Globo, Boninho deixa a Globo, Boninho não volta pra Globo, Boninho fica na Globo só até o final do ano... ãn?", disse ela.

E completou: "Não pode, gente, não pode. Ou vocês estão esquecidos que o ano que vem ele já tava falando desde o ano passado do Big dos Bigs. Seria o maior Big Brother, porque seria o número 25, 25 anos no ar com esse mesmo diretor genial. Que soube fazer o reality show, o Big Brother Brasil, um dos mais movimentados do mundo".

"E agora não tá mais? De repente não está mais. Ele não vai nem fazer o 25° ano e fechar um ciclo, um quatro de século, um quarto de sucesso, implantado por ele. Não vai, não tem esse direito? Eu acho isso uma coisa simplesmente absurda. Eu falei nas minhas redes sociais e vou falar aqui: sem o Boninho a Globo fica menor. E a Globo está ficando menor em tudo", opinou.

Por fim, ela disse: "Não faz sentido e isso ainda, acredito eu, vai custar um preço muito alto pra Rede Globo. Vamos ter que esperar pra ver, mas realmente não dá vontade nem de fazer a cobertura do BBB 25 sem o Boninho. Pra gente aqui já perdeu a graça totalmente".

Leia o depoimento completo de Boninho sobre sua saída da Globo:

"Chegou a hora de voar solo. Depois de 40 anos sendo TV Globo, decidi seguir outros caminhos. Confesso que o plano era me aposentar nessa empresa que faz parte de quem eu sou e grande incentivadora da minha paixão. Mas aos 62 anos, é exatamente a paixão que tenho, que está mais forte que nunca, que me motivou a topar os novos desafios que surgiram. Sigo louco por fazer televisão e animado com as possibilidades que estão em meu futuro. Então, mesmo tendo uma proposta carinhosa da Globo para seguirmos juntos, decidi seguir para novos rumos, com desafios que a posição que estava nem sempre me permitia. Uma decisão que a Globo acolheu de forma gentil, como aliás, sempre foi nossa relação", disse ele.

"Ah, TV Globo, eu te amo demais. Siga sendo essa potência de talento, de coragem, de inovação, de sucesso. Nem sei como será o BIG Boss sem vocês, mas estou empolgado para descobrir. Eu sigo espectador e torcedor. Estaremos sempre juntos! Aliás, ainda estamos: entrego o Estrela da Casa, que estou amando fazer, e deixo meu amor no projeto para usarem no BBB 25, que vai ser lindo!!! Ah, meu BBB. Depois venho me despedir com calma. Só agradeço a vocês, aos meus parceiros de jornada, e a família Marinho, por toda confiança. Não é um adeus, é um até logo. Nossa, quanta história. A Globo faz parte de quem eu sou e grande incentivadora da minha paixão. E é exatamente a paixão que tenho, que está mais forte que nunca, que me motivou a topar novos desafios".

"Agradeço demais por nossa história, pela proposta carinhosa para seguirmos juntos, e também pelo respeito e compreensão de minha decisão. Só tenho orgulho e saio com a certeza que juntos fizemos história, com um entretenimento que emocionou, divertiu e fez parte da vida de milhões de pessoas. E é com a empolgação que vivi nesses anos todos que saio para esse próximo passo, com a certeza que nossos realities estão sob o cuidado de um profissional que admiro, que vi crescer e que foi meu parceiro de diversão por quase 25 anos: Dourado, escreva agora uma nova história de nosso BIG. Siga arrebentando, e se divertindo, como sempre fizemos. Até logo, Globo", finalizou.