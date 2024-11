Sandy receberá convidados de peso em seu novo programa; saiba quem

A cantora Sandy voltará a mostrar seu lado de apresentadora na TV. Seu programa, Nesse Canto Eu Conto, terá cinco cantoras convidadas

A cantora Sandy voltará a mostrar seu lado de apresentadora na TV. Seu programa, Nesse Canto Eu Conto, terá cinco cantoras convidadas. A atração vai ao ar no Multishow e no Globoplay, mas os fãs ainda terão que esperar para assistir, já que a estreia está prevista apenas para 2025

De acordo com informações da coluna Play, do jornal O Globo,Ana Castela, Ivete Sangalo, Liniker, Paula Toller e Vanessa da Mata marcam presença. Na atração, elas vão falar sobre suas experiências na música. As gravações já foram encerradas.

Sandy dá pistas de como será seu novo programa na TV

Sandy anunciou a atração em recente publicação no Instagram. "Muita calma nessa hora (rsrs…)! Ainda estou no meu período sabático, dando uma pausa dos palcos. Mas, sim, recebi um convite irrecusável para apresentar um programa para o Multishow que tem tudo a ver comigo e resolvi abrir uma pequena exceção", iniciou ela.

E completou: "É uma série musical com aquela mistura perfeita de música e boas histórias. Bora segurar a minha ansiedade, porque só estreia no ano que vem! Mas, já adianto que tô amando tudo isso e, quando der, volto com mais novidades. Só digo que receberei cinco cantoras…. Opa!, agora parei mesmo!!", disse a famosa.

E o cantor e músico Lucas Lima celebrou a novidade. Nos comentários da publicação de Sandy no Instagram, o artista escreveu: "Bora!".

Vale lembrar que Sandy estava vivendo um período sabático. Em junho de 2024, ela anunciou uma pausa por tempo indeterminado dos shows na carreira solo. A cantora realizou o seu show de despedida e disse que voltará aos palcos no futuro. Além disso, ela vive o seu primeiro ano como solteira depois de encerrar um casamento de 15 anos.

