Raul Gil encerra seu programa no SBT: ‘Temos que agradecer’

O apresentador Raul Gil se despede do SBT ao comandar a última edição do seu programa na emissora e faz homenagem para Silvio Santos

O apresentador Raul Gil se despediu do SBT neste sábado, 28. Durante a última edição do seu programa, ele fez questão de fazer um agradecimento para sua equipe, ao SBT e também relembrou a parceria com Silvio Santos ao longo de sua carreira.

“Queria agradecer aos nosso patrocinadores, que acreditaram no programa Raul Gil, alguns que acreditaram no Raul Gil, na voz, na interpretação, e mandar aquele recado para você, telespectador. Acredite, a gente faz muita propaganda com amor, coração, carinho e o SBT é o que nós mais temos que agradecer”, afirmou ele.

E completou: “A família Abravanel nos acolheu sempre com muito amor e carinho. Agradeço ao meu patrão, meu amigo, meu colega, uma pessoa que me ensinou muito as coisas da vida quando eu iniciei minha carreira: Silvio Santos. Eu sempre falei, na primeira vez que fui entrevistado logo pela manhã em que ele faleceu, eu falei: quem faleceu foi Senor Abravanel. Silvio Santos nunca vai morrer. Silvio Santos será eterno nos nossos corações e mente, porque Silvio Santos fez muita coisa boa nessa vida aqui na Terra. Foi um dos maiores comunicadores desse país, e muitos como eu se espelharam no Silvio Santos para sermos apresentadores. Onde você estiver, meu amigo Silvio Santos, obrigado!”.

Por fim, o comunicador disse: “Estamos encerrando o programa de 2024. O último Programa Raul Gil no SBT. Eu quero agradecer a todos vocês do auditório, à produção, a todas as meninas que ajudaram o Programa Raul Gil, a todos que fazem parte: segurança, câmera, diretoria. Agradecer, em especial, à família Abravanel. Este ano vai ser um ano triste para eles, porque eles gostariam de estar comemorando com a presença do nosso grande Silvio Santos. Que Deus nos abençoe, nos dê paz para o mundo, para que a gente não assista na televisão tanta bomba, tantos mísseis. Vamos assistir a flores, amor, alegria, canto. Tudo isso é o que eu quero desejar a vocês: paz, amor, emprego. Muita gente desempregada, passando fome nesse mundo. A todos vocês, façam uma oração para as pessoas que vocês tanto amam. Muito obrigado, feliz Ano Novo para vocês”.

O programa Raul Gil chega ao fim. Fim de uma era!#ProgramaRaulGilpic.twitter.com/gZkrqfNITH — SBT Chamadas Plus | FÃ-CLUBE (@SbtChamadasPlus) December 28, 2024

O anúncio do fim do programa Raul Gil

O apresentador Raul Gil confirmou que está fora do SBT depois de 14 anos de parceria. O Programa Raul Gil saiu da grade da emissora e ele encerrou o seu contrato. A notícia foi dada pelo próprio artista em um vídeo nas redes sociais no dia 6 de dezembro de 2024.

"O Programa Raul Gil está fora do SBT. 14 anos. Durante esses 14 anos, eu ganhei tanto dinheiro que não estou preocupado em ficar parado. A minha vida vai continuar. O SBT, da Daniela, deu uma pequena mudança no SBT. Então, eu quero que a Daniela tenha muita sorte e que ela seja muito feliz com suas novas contratações. A gente está fora. Eu voltei pro SBT 3 vezes, pra Record 3 vezes, pra Band duas vezes. Agora é uma questão de idade também, mas tudo bem. O Programa Raul Gil, muita alegria, revelou tanta gente, e levou muitas palavras de conforto para as pessoas e telespectadores. Deus é grande e eu tiro o chapéu”.

Na legenda, a equipe de Raul Gil escreveu: "Hoje nos despedimos de uma jornada inesquecível no SBT. Foram 14 anos de sucesso, marcados por momentos que emocionaram, divertiram e aproximaram as famílias brasileiras. O Programa Raul Gil sempre teve como missão ser mais do que entretenimento: levamos uma palavra de fé, amor, união e carinho a cada lar que nos recebeu com tanto afeto ao longo desses anos. Neste último ano, tivemos a honra de conquistar o segundo lugar de audiência, uma prova do vínculo especial que criamos com o público. Só tenho a agradecer: à equipe maravilhosa que tornou tudo possível, ao SBT pela confiança em nosso trabalho, e principalmente a cada telespectador, que nos acompanhou com tanto carinho e fidelidade", informaram.

"O Programa Raul Gil é e sempre será uma celebração da família brasileira, dos talentos do nosso país e dos valores que nos unem como sociedade. Agora, encerramos este ciclo com o coração cheio de gratidão e esperança, certos de que novos desafios e oportunidades nos aguardam. Muito obrigado por tudo! Seguimos juntos, com fé e alegria no coração, prontos para novos capítulos dessa história", finalizaram.