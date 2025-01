Príncipe, o Conan de Arcanjo Renegado, deseja unir carreira na música com atuação: 'Misturar mais'

Em entrevista à CARAS Brasil, o cantor Príncipe, que conquistou papel em Arcanjo Renegado, fala sobre unir as duas carreiras e conta de novos projetos

O cantor e compositor carioca Rodrigo Rodrigues, conhecido artisticamente como Príncipe, vem conquistando o público de uma nova maneira: já consagrado no pagode, com parcerias ao lado de Belo (50), Dilsinho (32), Mumuzinho(41), Ferrugem (36) e MenoséMais, ele agora brilha também como ator, interpretando Conan na terceira temporada de Arcanjo Renegado. Em entrevista à CARAS Brasil, ele revela que deseja unir a carreira na música com a atuação: "Misturar mais", diz.

Da música para a televisão

Desde a estreia da nova temporada da produção do Globoplay, a performance de Príncipe como Conan tem chamado atenção e conquistado elogios pela autenticidade. "Eu sempre coloquei minha alma na música, e agora fiz o mesmo com Conan. É incrível ver a resposta do público e sentir que eles se conectaram com o personagem", compartilha o artista.

Ao lado de nomes como Marcelo Melo Jr. (36), ErikaJanuza (38) e ÁlamoFacó (43), Príncipe adiciona intensidade à trama, que segue com cenas marcantes — como a explosão do Caveirão, uma das preferidas do artista — e rendendo experiências únicas.

O espaço na televisão, segundo ele, trouxe um novo tipo de reconhecimento. "Tinha um menino no shopping que cutucou a mãe e pediu para tirar uma foto comigo. Achei que era por conta da música, mas ele me chamou de 'Conan, Conan, Conan'. Foi muito top pra mim, porque ali não estavam me vendo como cantor, estavam me vendo como ator", relembra.

A repercussão de sua atuação também surpreendeu seu público musical, que não estava por dentro da participação do cantor na produção para manter a trama inédita. Hoje, com a temporada já liberada, Príncipe tem recebido muitos comentários positivos.

"Muita gente postava foto minha dos palcos, e de repente comecei a ver fotos minhas contracenando na série virando pôster e proteção de tela de celular. Recebi feedbacks de grandes atores, gente do meio artístico me ligando, parabenizando pela entrega."

Preparação e transformação

A transição da música para a atuação exigiu dedicação e um intenso trabalho de pesquisa. "Os desafios a gente acaba vendo no dia a dia. O Conan é um miliciano, então fiz um pequeno laboratório com a equipe do AfroReggae Audiovisual. Foi meu primeiro personagem grande, então pesquisei muito, desde as antigas milícias paramilitares até as mais atuais", conta sobre o processo de preparação para o personagem.

O cantor também destaca a importância do elenco no seu aprendizado: "Marcelo Mello Jr. e Erika Januza são gigantes. Eles acolheram demais, e eu vi o quanto pessoas grandes são generosas. O Belo, que é um paizão pra mim, também me impressionou muito com sua entrega em cena".

Unir música e atuação

Com Arcanjo Renegado impulsionando sua trajetória, Príncipe pretende seguir explorando as duas carreiras simultaneamente. "Tenho músicas inéditas já gravadas, com clipes, e vou misturar mais uma vez atuação com música. Esse ano tem mais um projeto já no forno para ser gravado".

O artista também celebra o sucesso do Pagode do Príncipe, que recentemente bateu dois milhões de views no YouTube. "Graças a Deus, e também ao Arcanjo Renegado, minha carreira musical está acelerando bem. Foi um dos meus maiores sonhos, e hoje se tornou minha grande ambição", revela.

Apesar das diferenças entre os meios, o artista encontra semelhança entre seu trabalho no set e nos palcos, algo que se conecta com seu interior: "Como cantor e compositor, nosso roteiro é a música. A gente tem que passar essa verdade dentro da música. Isso me ajudou a levar essa verdade também para o cinema e para as telas".

Com novos projetos no horizonte e um público cada vez mais engajado, o artista está pronto para continuar misturando paixões e desbravando novas oportunidades: "Todo dia peço para o Papai do Céu para ganhar mais um presente, como foi o Conan na minha vida. Mudou minha vida de uma forma gigantesca, tanto pessoal quanto musical", conclui.

