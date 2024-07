Otávio Mesquita abre o jogo sobre discussão com Danilo Gentili no SBT

O apresentador Otávio Mesquita relembrou o climão com Danilo Gentili após discussão em camarim do SBT: ‘Foi uma bobagem'

O apresentador Otávio Mesquita esteve no programa Roda Viva, da TV Cultura, nesta semana e relembrou o episódio de um climão com o apresentador Danilo Gentili nos bastidores do SBT. O caso aconteceu quando eles tiveram uma discussão em um camarim da emissora.

Agora, o veterano contou que não se sentiu ofendido na época e que entendeu a tensão do colega de trabalho. "O que aconteceu foi uma bobagem. Não tem sentido romper uma amizade. Mesmo que ele não queira ser meu amigo, eu admiro esse cara, ele que me dá audiência porque tem uma boa audiência, passa para mim", disse ele.

A discussão aconteceu em agosto de 2023. Na época, o colunista Gabriel Vaquer, da Folha de S. Paulo, contou que Danilo Gentili viu que Otávio Mesquita estava no camarim de seu programa e expulsou o apresentador do local. A reportagem ainda informou que o veterano teria saído do local chorando e foi consolado pela produção.

“Não foi nada grave. Foi um desentendimento muito, assim, infantil. Tenho pelo Danilo uma admiração grande, gosto dele. Então, foi uma bobagenzinha, sei lá. Eu não sei se ele estava triste, eu também estava. A gente se desentendeu, mas eu o respeito. Tenho uma admiração por ele. E espero que isso um dia acabe e que a gente continue tendo esse carinho. Não sei por que vazou, mas quero acabar isso e deixar que tudo fique bem”, afirmou Mesquita na coluna Play, do Jornal O Globo.

10 anos de SBT

Otávio Mesquita comemora uma década como contratado da emissora de Silvio Santos. Apesar do susto com o acidente doméstico, o apresentador renovou o seu contrato para continuar no comando do Operação Mesquita.

No final de fevereiro, o ele mostrou ao público registros de uma viagem pelas paisagens congelantes da Antártida. O programa especial faz parte de uma série de matérias que o comunicador pretende apresentar para o público nas madrugadas ao longo do ano.