A atriz e humorista Maria Paula tem atuado como palestrante de eventos de inovação, tecnologia e meio ambiente e pensa em voltar à TV

Fora da Globo desde 2013, a atriz e humorista Maria Paula ficou conhecida pelo grande público pela participação no programa Casseta & Planeta, Urgente!. Aos 53 anos, a artista tem atuado como palestrante de eventos de inovação, tecnologia e meio ambiente e pensa em voltar à TV. Em entrevista ao jornal O Globo, ela falou sobre o assunto.

"Eu brinco que sou 'artivista'. Uso essa coisa da celebridade e da curiosidade que as pessoas têm para trazer temas relevantes. Acho que estou no melhor momento da minha vida. Eu me sinto extremamente gratificada pelos rumos que minha carreira foi tomando e pelo que minha vida profissional me proporcionou", detalhou.

"Comecei na MTV e era tão legal aquilo, tão diferente e moderno. Depois, fui para a Globo e fiz o Casseta & Planeta por anos. Tenho tanto orgulho de ter participado disso. Morro de saudade e ainda encontro os Cassetas. Temos uma relação muito afetuosa e boas memórias. Mas que bom que minha carreira seguiu, que eu pude voltar para a academia e unir esses dois talentos", completou.

Ela também contou que fez um mestrado em Psicologia Social, mas não atua na área. "Eu adoro estudar, estou sempre interessada na psique humana. Mas eu sou uma comunicadora e meu foco é para grandes públicos. Então essa coisa de ficar dentro do consultório não me atrai. Eu escolhi voltar para esse âmbito da Psicologia porque eu adoro e acredito que é por aí que estão nossas saídas sociais", explicou.

Novos projetos

Na televisão, sua participação mais recente foi no ano passado, quando apresentou o programa "A-mei" no Canal Empreender,da Band. Ela revela que tem planos de voltar em breve com novos projetos. "A televisão é uma paixão na minha vida. Nunca vou deixar de fazer. Estou começando como roteirista e quero escrever filmes que possam fazer com que as pessoas mudem suas vidas, se sintam inspiradas. Quero também fazer programas de TV, é algo que me dá um prazer tão grande. Eu ainda quero falar com o grande público em alto nível sobre temas relevantes", destacou.