Márcia Dantas deixa o SBT após mudar de programa na emissora

SBT emite comunicado oficial para confirmar o fim do contrato de Márcia Dantas, que passou por três programas da emissora nos últimos meses

A apresentadora Márcia Dantas deixou o SBT nesta segunda-feira, 6. Em um comunicado oficial, a emissora informou que o fim do contrato aconteceu em comum acordo e que ela sai do canal de portas abertas.

"O SBT e a apresentadora Márcia Dantas informam o encerramento do contrato, em comum acordo. Durante seu tempo na emissora, Márcia se destacou pela competência, carisma e profissionalismo, sendo uma peça-chave na cobertura de grandes acontecimentos e no fortalecimento de nossos telejornais. O SBT deseja todo sucesso à jornalista em seus novos desafios e agradece por sua dedicação, ética e contribuições inestimáveis. As portas do SBT estarão sempre abertas para Márcia Dantas", afirmaram.

Nos últimos meses, Márcia Dantas passou por três atrações do SBT. Ela fazia parte do programa Tá na Hora, exibido no início das noites da emissora. Então, ela foi transferida para o Chega Mais Notícias, que ia ao ar nas manhãs, mas foi descontinuado no fim de 2024. Nos últimos tempos, ela estava no time do Primeiro Impacto, telejornal das manhãs do SBT.

O casamento de Márcia Dantas

A apresentadora Márcia Dantas celebrou o seu casamento com o editor-chefe Rafael Bianco, do Chega Mais, em uma festa luxuosa no interior de São Paulo. Os noivos receberam seus amigos e familiares em uma casa de eventos em Araçoiaba da Serra no dia 26 de outubro de 2024 para uma comemoração repleta de alegria e romantismo.

Os noivos escolheram looks clássicos para o grande dia. Ela usou um vestido de noiva longo e bordado, com decote ombro a ombro e buquê de flores brancas. O modelito foi criado pelo estilista Lucas Anderi. Por sua vez, o noivo apostou em um terno azul marinho com uma flor branca na lapela.

A decoração do local da cerimônia e da festa contou com flores brancas e alguns detalhes de flores coloridas. Como lembrancinha do casamento, os noivos entregaram velas personalizadas.

Confira as fotos oficiais do casamento:

Casamento Márcia Dantas e Rafael Bianco - Foto: @weddingstudiobrasil