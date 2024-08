Lito Souza rebate edição do Profissão Repórter: ‘Fiz reclamação formal’

O piloto e mecânico de aviões Lito Souza reclamou sobre como a sua entrevista para o programa Profissão Repórter, da Globo, foi editada para ir ao ar

O piloto e mecânico de aviões Lito Souza, que é conhecido por ser um especialista em avião com produção de conteúdo nas redes sociais, surpreendeu ao rebater a edição do programa Profissão Repórter, da Globo. Ele concedeu uma entrevista ao repórter Caco Barcellos para ser exibida no programa dedicado ao acidente de avião em Vinhedo, que teve 62 mortos. Porém, ele afirmou que suas declarações foram cortadas e questionou a postura da atração.

Em um desabafo no Twitter, Lito Souza explicou a sua posição após ver a exibição do programa. "Dei uma entrevista muito legal para o Caco Barcellos no profissão repórter. Fiz vários disclaimers de que não especulo sobre causa de acidente aéreo, isso compete ao Cenipa. Fiz um disclaimer de que eu poderia falar de maneira técnica sobre os efeitos de acúmulo de gelo em uma aeronave, mas que seria uma instrução apenas, sem nenhuma relação com o acidente de Vinhedo", disse ele.

E completou: "Daí o programa foi ao ar e o editor cortou de uma maneira que dava a impressão que era uma hipótese para o acidente. No stories do IG, coloquei a gravação de tela do briefing para a equipe do programa, e os termos foram aceitos, qual sejam, não haveria especulação de minha parte sobre causa do acidente. Foram quase 3 horas de entrevista, e o que foi ao ar foi o trecho de "se as pessoas sobreviveriam ao impacto", que falei sobre mas pedi "off", a parte dos efeitos do gelo em um avião foram cortados de uma maneira que ficou incompreensível e até a explicação para o barulho que o avião fez, que foi a parte menos cortada, foi tirada uma parte essencial".

Por fim, ele contou sua decisão após o que aconteceu. "A partir de hoje, só dou entrevista com minha equipe gravando junto para termos os brutos do que foi falado. Respeito e admiro o reporter Caco e sei que não é ele quem edita matéria, mas foi bem errada a maneira que a matéria foi ao ar. Fiz reclamação formal com a direção, e pedi os brutos da gravação (que muito provavelmente não serão cedidos), e eu que "se lasque" tendo que desmentir cortes de outros veículos informando da "hipótese" de Lito Sousa para o acidente. Lamentável", afirmou.

