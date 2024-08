Acidente de avião: IML finaliza a identificação de todos os corpos

Instituto Médico Legal (IML) anuncia que já identificou todos os 62 mortos no acidente de avião em Vinhedo, que aconteceu na semana passada

Quase uma semana após a queda do avião da Voepass em um condomínio de Vinhedo, no interior de São Paulo, o Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo anunciou que já identificou todos os 62 mortos na tragédia. Os representantes do local revelaram que o trabalho de identificação das vítimas foi finalizado na noite de quarta-feira, 14, e os corpos serão liberados para que as famílias façam as despedidas.

Em uma coletiva de imprensa, o IML revelou que não foi necessário fazer o exame de DNA em nenhuma vítima, já que as identificações foram feitas por meio de impressões digitais ou comparações de radiografias, exames odontológicos e fotos de tatuagens que foram fornecidos pelas famílias.

Os destroços do avião estão sendo retirados do condomínio em Vinhedo por uma equipe especializada e levados para a sede da Voepass em Ribeirão Preto. Enquanto isso, as autoridades da aeronáutica e da polícia fazem a investigação para entender a causa da queda do avião e as responsabilidades do acidente.

Causa da morte dos passageiros e tripulantes

A investigação sobre o acidente de avião em Vinhedo, interior de São Paulo, segue em andamento e os detalhes são revelado aos poucos. Com isso, o IML (Instituto Médico Legal) chegou à conclusão sobre a causa das 62 mortes na queda da aeronave.

Em um comunicado, o IML revelou que as pessoas faleceram em decorrência de politraumatismo e que as mortes foram instantâneas. Desse modo, as queimaduras em decorrência do incêndio na aeronave aconteceu após a morte de todos. Saiba abaixo sobre o que é politraumatismo:

O politraumatismo acontece quando o corpo sofre múltiplas lesões por forças externas, como impactos e queimaduras, informou a Sociedade Brasileira do Trauma Ortopédico. Neste tipo de morte, a pessoa sofre traumas nos órgãos vitais e em outros sistemas do corpo humano.

O politrauma é descrito como duas ou mais lesões no corpo, o que pode incluir fraturas de ossos, lesões cerebrais, amputações e lesões na coluna, além de hemorragias nos órgãos.